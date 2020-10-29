Microsoft представила контроллер для осязания объектов в виртуальной реальности

Исследовательское подразделение Microsoft Research представило контроллер, который имитирует прикосновение к объектам в виртуальной реальности. PIVOT крепится к запястью и представляет собой шарнир с небольшим мотором и тактильной ручкой. Когда VR-трекер фиксирует, что рука человека должна соприкоснуться с виртуальным объектом, рукоять перемещается в ладонь с нужной силой, имитирующей вес предмета и скорость его падения.

С помощью PIVOT виртуальные объекты можно брать в руки, ловить и бросать, а также перемещать в виртуальном пространстве. Когда рука находится на расстоянии 30 см от объекта, PIVOT перемещает шарнир на стартовую позицию, а на расстоянии 10 см рукоять начинает перемещаться пропорционально скорости движения руки и в нужный момент оказывается в ладони. Помимо этого, два контроллера PIVOT могут работать в паре, для того, чтобы имитировать удерживание крупных объектов двумя руками.

В отличие от существующих тактильных контроллеров, которые надо постоянно держать в руках, и перчаток, PIVOT оставляет ладонь пользователя свободной, в тех случаях, когда он не используется. Таким образом, пользователь может, например, печатать на клавиатуре и взаимодействовать с другими объектами реального мира, а в нужный момент активировать PIVOT одним движением руки. Это может быть полезно при взаимодействии со смешанной или дополненной реальностью.

При тестировании устройства пользователи оценили реалистичность захвата и отпускания объектов различной формы и размера средней оценкой в 5,19 баллов по 7-ми балльной шкале. Также им было предложено оценить возможность ловить и бросать мячи в разных направлениях с разной скоростью, реалистичность этого действия они оценили на 5,5 баллов. Кроме того, пользователи оценили точность сравнительного веса объектов в 87% при шаге в 0,1 кг.

Обеспечение возможности осязания объектов в виртуальной реальности – одна из ключевых задач для разработчиков. По мере того, как VR-объекты будут становиться визуально все более реалистичными, необходимо будет совершенствовать процесс естественного взаимодействия с ними.