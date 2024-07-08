Вышла новая версия системы бизнес-аналитики — Luxms BI v10.0.6.

В новой версии появилась возможность создавать группы дэшбордов. Для этого необходимо выбрать дэшборды, которые хотите сгруппировать, а затем нажать «добавить в группу». Переименовать группу можно также, нажав правой кнопкой. Чтобы добавить еще дэшбордов, также через контекстное меню нужно выбрать необходимые и добавить в группу из списка. При желании, дэшборды можно разгруппировать. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Изменилось поведение фильтров в управляющем дэше. До обновления поиск работал как фильтр, сразу реагируя на введенные значения, с версии 10.0.6 по умолчанию поиск работает только как поиск. Для возврата к старому поведению необходимо указать опцию «SearchAsFilter».

Заголовки дэшбордов изменяются в зависимости от настраиваемых параметров, теперь, в случае если в списке фильтров один показатель отщелкнут, то он будет отображен в заголовке с пометкой «кроме».

Для дэшей «Пирог» и «Пончик» появилась возможность объединять сегменты, оставляя только топовые значения, группируя оставшиеся в один сегмент «Прочее». Для этого в эдиторе выбираем необходимое количество сегментов и настраиваем их внешний вид. При желании объединенный сегмент можно переименовать. Сгруппированные сегменты можно посмотреть в тултипе, а также при нажатии провалиться к детализации.

Также в новой версии добавлена функция для выбора аппроксимации в дэше «Пузырьки» (можно выбрать через пункт меню дэша «Прогнозы» или настройкой в JSON конфиге дэша на верхнем уровне.

Изменения коснулись режима создания источника. Поменялся дизайн – элементы управления стали контрастнее. Добавилась кнопка «Автоматически», которая раньше была только в режиме котика, теперь она есть в стандартном режиме и может работать с несколькими листами при загрузке Excel-файла, с несколькими файлами и с несколькими типами источника. Система анализирует и настраивает верные типы данных для каждого столбца и переносит первую строку таблицы в заголовок. Это упрощает и ускоряет работу пользователя.

Также появилась возможность при редактировании импортированного файла выделять несколько столбцов или строк с помощью клавиш SHIFT и Ctrl, аналогично стандартному поведению в офисных приложениях.

Еще одно улучшение версии 10.0.6 – теперь даже при наличии пробелов в названиях столбцов таблицы, алиасы в SQL-запросе куба генерируются без пробелов (они заменяются на нижнее подчеркивание).

В новой версии добавили интерфейс для RLS-фильтров. Теперь изменять настройки можно в отдельном окне. При необходимости можно работать с настройками и во вкладке формула.

Изменения коснулись функционала рассылок – теперь в рассылках можно добавлять тему и тело письма. А также при рассылке отчётов можно установить пароль уже после создания рассылки, даже если он не был установлен сразу.

В отчетах появилась возможность размещения итогов над данными при генерации отчета. Также в JSON конфиге дэша Pivot в блоке report можно прописать команду, и тогда при генерации отчета, даже если пользователь менял таблицу, например объединял ячейки, в отчете это выводиться не будет.