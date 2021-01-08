LG выпустила систему webOS 6.0 для смарт-телевизоров

LG Electronics (LG) объявила о выпуске системы webOS 6.0 для своих смарт-телевизоров OLED, QNED Mini LED, NanoCell и UHD 2021 г. В комплекте с новым пультом дистанционного управления Magic Remote новая версия платформы компании для смарт-телевизоров предлагает зрителям насладиться более удобными и интуитивно понятными возможностями поиска контента. Обновленный модуль LG ThinQ AI в системе webOS 6.0 предлагает возможности поддержки новых голосовых команд, что делает управление телевизором и поиск по потоковым сервисам в интернете и общедоступным телевизионным каналам проще.

Пользователи, знакомые с системой webOS, сразу же отметят домашний экран, который в обновленной версии выглядит привлекательнее. Он был переработан с целью большего удобства пользования и удовлетворения потребностей зрителей в условиях меняющихся предпочтений при выборе контента. Новый домашний экран обеспечивает более быстрый доступ к часто используемым приложениям и существенно упрощает процесс поиска контента посредством рекомендаций, основанных на предпочтениях пользователя и истории просмотра. Все это отображается в полноэкранном режиме, чтобы сразу представить весь предпочтительный контент и относящуюся к нему информацию. Новая домашняя страница выступает в качестве центрального элемента и настроек расширенной экосистемы webOS.

Помимо нового дизайна, пульт дистанционного управления Magic Remote обеспечивает более простое управление при использовании функции распознавания голоса посредством интеграции опций на основе LG ThinQ AI. Новый пульт дистанционного управления Magic Remote обеспечивает большее удобство и возможности использования, включая более быстрое сопряжение с телевизором и другими устройствами, а также горячие клавиши для доступа к популярным контент-провайдерам. Magic Tap, NFC функция, реализованная на пульте дистанционного управления Magic Remote, дает возможность мгновенного доступа к множеству возможностей просмотра. Посредством простого прикосновения смартфоном с поддержкой NFC к пульту дистанционного управления зрители могут обмениваться контентом между своими телефонами и телевизором. Пользователи могут просматривать контент, хранящийся на их мобильных телефонах, на телевизоре LG, продолжая использовать любимые приложения и функции смартфонов.

Благодаря использованию новых технологий искусственного интеллекта, голосового управления телевизором и пульта дистанционного управления Magic Remote все, что потребуется от зрителей, чтобы получить нужную информацию, — это произнести нужную команду. Magic Explorer — улучшенная версия Magic Link от LG — предлагает возможность ознакомиться с дополнительной информацией, касающейся того, что отображается на экране, чтобы зрители могли больше узнать об актерах, местах съемок и других интересных подробностях о фильмах и шоу, которые они просматривают. Функция content dependent также обеспечивает легкость и интуитивную понятность процесса приобретения продуктов, предлагаемых некоторыми эфирными каналами и телевизионными сервисами LG, включая Live TV, Gallery, а также опции Настройки и ТВ-гида. При этом цвет курсора изменяется каждый раз, когда у Magic Explorer есть информация, которую он может вам предложить.

Кроме того, новая функция Next Picks анализирует предпочтения зрителей с целью поиска дополнительного контента, соответствующего их вкусам. Используя данные истории просмотра, функция Next Picks в качестве рекомендаций предлагает две программы в прямом эфире из контента эфирных или кабельных каналов.

«Новая версия нашей интуитивно понятной открытой телевизионной платформы webOS 6.0 представляет собой масштабное обновление с тех пор, как мы впервые представили webOS в 2014 г., — сказал Пак Хен Сэй, президент компании LG Home Entertainment. Новой версией webOS компания LG демонстрирует свою приверженность предлагать услуги, продукты и технологии, которые в полной мере отвечают потребностям и желаниям наших уважаемых потребителей».