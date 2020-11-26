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Trueconf запустила бета-тестирование российской системы видеосвязи для Linux

ПО Софт

Trueconf запустила публичное бета-тестирование Trueconf Server для Linux — флагманской системы для видеосвязи и удаленной работы, развернуть которую теперь можно на ОС Debian и Astra Linux. Системные администраторы и ИТ-специалисты, которые заполнят заявку, получат возможность взаимодействовать с разработчиками и внести свой вклад в создание дальнейших версий системы. Публичное тестирование пройдет в период с 26 ноября 2020 по 1 февраля 2021 г.

Неуклонный рост популярности операционных систем семейства Linux на рабочих станциях и серверах повышает спрос на отечественные ИТ-решения, которые независимы от иностранных операционных систем и лицензий.

ИТ-специалисты и системные администраторы заинтересованы в достижении максимальной эффективности и безопасности, особенно при организации связи и удаленной работы в сферах, где замена зарубежных ИТ-решений на отечественные технологии имеет критически важное значение.

Компания Trueconf запустила публичное бета-тестирование, в ходе которого ИТ-специалисты и системные администраторы смогут самостоятельно развернуть и протестировать возможности платформы Trueconf Server на популярных в России дистрибутивах серверных версий ОС Linux.

Trueconf Server — программное решение, которое объединяет в себе систему видеосвязи и корпоративный мессенджер, включает в себя необходимые инструменты для дистанционной работы или обучения. Платформа Trueconf Server также интегрируется с ВКС-решениями других вендоров.

Дальнейшие версии Trueconf Server для Linux будут ориентированы на внедрение в государственные и правительственные структуры, медицинские центры и частные предприятия, в которых работоспособность, защищенность и простота использования видеосвязи являются первостепенными.

После заполнения заявки на участие специалисты получат доступ к тестовой версии Trueconf Server для развертывания на собственном оборудовании. Участники смогут испытать возможности системы Trueconf Server на ОС Debian 9 и 10, а также на отечественных ОС Astra Linux 2.12 и Astra Linux 1.6.

«Наша главная цель – создать живой диалог с пользователями, чтобы получить развернутую обратную связь и собрать мнения системных администраторов и ИТ-специалистов перед тем, как мы предоставим возможность использовать Trueconf Server для Linux наравне с текущей версией для Windows, – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. – Trueconf Server для Linux станет основой для коммуникационных сетей, использующих только отечественные технологии. Это очень актуально для государственного сектора и медицины».

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