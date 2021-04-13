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«Магаданэнерго» объединила филиалы видеосвязью на базе платформы Trueconf Server для Linux

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Trueconf совместно с отечественным поставщиком ИТ-решений «Эн-крафт» построили защищенную сеть видеосвязи для компании «Магаданэнерго», входящей в «Русгидро». Для этого в ЦОДе организации развернули Trueconf Server — российскую ВКС-систему, которая стала центральным элементом коммуникаций и позволила объединить сотрудников исполнительного аппарата и девяти филиалов «Магаданэнерго».

Деятельность «Магаданэнерго» подразумевает проведение множества ежедневных встреч с коллегами и представителями ведомств, в том числе для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Это требовало внедрения современной ВКС-системы, которая позволила бы наладить связь между структурными подразделениями компании, ускорить процесс запуска и администрирования конференций, а также постоянно увеличивать количество проводимых видеозвонков.

Trueconf и «Эн-крафт» развернули на серверном оборудовании «Магаданэнерго» платформу видеоконференцсвязи Trueconf Server, которая полностью соответствует требованиям компании к безопасности данных, устойчивости к сетевым перебоям и легкости администрирования. Совместимость ВКС-системы с российской ОС Astra Linux позволила сделать Trueconf Server центральным элементом коммуникаций в «Магаданэнерго», а также отказаться от применения иностранного ПО во внутреннем контуре и исключить соответствующие риски.

Специалисты компании автоматизировали проведение онлайн-встреч благодаря встроенному в российскую ВКС-систему планировщику, а также механизму автоматического приглашения пользователей. При этом сотрудники «Магаданэнерго» также смогут запускать срочные конференции и звонки «на лету», кликнув по нужным участникам в адресной книге. Для этого на их личных смартфонах и ноутбуках, а также на рабочих ПК и в переговорных комнатах были установлены клиентские приложения Trueconf для всех популярных ОС.

Развертывание собственной ВКС-системы позволило объединить девять филиалов «Магаданэнерго» в единую сеть связи, а также обеспечило сокращение затрат на телефонные коммуникации, рабочие собрания и командировки. В результате сотрудники компании получили возможность проводить неограниченное количество видеовстреч и совещаний в безопасном режиме, что особенно актуально в условиях пандемии.

Trueconf Server — решение «все в одном», которое включает в себя корпоративный мессенджер и защищенную систему видеосвязи с поддержкой 4K UltraHD. Trueconf Server был разработан в России и находится в Едином реестре отечественного ПО, поддерживает работу в закрытой сети предприятия и позволяет объединять рабочие места, переговорные помещения и удаленных сотрудников.

Технологии Trueconf для организации удаленной работы и видеосвязи также используют другие организации, входящие в «Русгидро»: энергетические компании «Красноярскэнергосбыт», «Якутскэнерго» и «Дальневосточная генерирующая компания», а также проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука.

«Развертывание собственной независимой системы видеосвязи — необходимый шаг для обеспечения безопасности и надежности коммуникаций в таких критически важных отраслях, как энергетика, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. — Это позволит повысить эффективность рабочих встреч в офисах и сохранить продуктивность на «удаленке», исключив риски, которые возникают при использовании общедоступных сервисов ВКС».

«Система Trueconf полностью соответствует требованиям «Магаданэнерго» к безопасности связи и устойчивости к сетевым перебоям, что является необходимым условием для проведения ежедневных видеовстреч, в том числе — для своевременного реагирования на внештатные ситуации, — отметил Александр Симакович, начальник ИТ-службы «Магаданэнерго».

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