Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер

Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все фанаты Twitter могут полноценно пользоваться этой соцсетью и на своих десктопах.

В Opera уже есть встроенный блокировщик рекламы и блокировщик трекеров, бесплатный VPN, крипто-кошелек и интегрированные мессенджеры. Интеграция Twitter представлена вскоре после добавления в браузер встроенной поддержки Instagram и достижения рекордного количества уникальных десктопных пользователей, которое составило 73 млн человек в марте этого года.

«Наличие Twitter в боковой панели - это идеальное решение для тех, кто пользуется им очень активно. Пользователи Twitter хотели бы иметь более простой доступ к этой социальной сети со своих десктопных компьютеров, вот почему мы сделали Opera идеальным браузером для них», - отметил Мачей Коцемба, директор по продукту Opera.

В частности, интеграция Twitter прямо в Opera делает просмотр, публикацию или поиск твитов гораздо более быстрым и удобным, благодаря возможности использования клавиатуры и большого дисплея. Это помогает людям быстрее реагировать на развивающиеся события. Наличие Twitter прямо в боковой панели браузера позволяет не отвлекаться на смартфон или специальный десктопный клиент, что особенно актуально в случае срочных новостей, за которыми хочет следить пользователь.

Чтобы активировать Twitter в браузере, достаточно кликнуть на три точки внизу боковой панели или же кликнуть правой кнопкой мыши на боковую панель и выбрать Twitter в списке мессенджеров. Сразу после этого можно пользоваться Twitter прямо в своем браузере.

В предыдущих версиях Opera уже представила встроенную поддержку для Instagram, Telegram, Facebook Messenger, Whatsapp и «Вконтакте». Как только пользователь выберет необходимые для себя соцсети, они всегда будут под рукой в боковой панели браузера.

«На протяжении довольно долгого времени мы работали над тем, чтобы сделать Opera лучшим браузером для соцсетей, интегрировав в него все самые популярные сервисы. Сегодня мы видим, что этот подход находит отклик у людей, о чем свидетельствуют сильный рост количества пользователей Opera и все большая востребованность встроенных в наш браузер функций», - отметил Мачей Коцемба.

Новая версия Opera также обзавелась обновленным виджетом погоды на стартовой странице и получила ряд улучшений для функции Пространства и визуального переключателя вкладок.