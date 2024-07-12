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«Р7-Офис» внедрил в десктопные редакторы продвинутые опции для работы со сложными формулами и сводными таблицами

Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» выпустил обновление десктопных редакторов для работы с документами. Основные изменения коснулись редактора таблиц. Добавлены опции для пользователей, которые взаимодействуют с таблицами на профессиональном уровне. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Новый релиз понравится продвинутым пользователям, которые много работают со сложными таблицами и формулами. Появилась новая функция, позволяющая пользователям видеть зависимые и влияющие ячейки для вычислений формул. Новая опция поможет быстрее понять структуру данных, находить и исправлять ошибки в формулах, а также определять избыточные или неэффективные формулы.

Для активации новой функции необходимо сначала выбрать ячейку с формулой, которую следует проанализировать. Затем в меню «Формула» следует нажать на кнопку «Влияющие ячейки» или «Зависимые ячейки». После этого в таблице отобразятся стрелки и укажут на соответствующую связь.

Еще одна новая возможность пригодится пользователям сводных таблиц, когда возникает необходимость добавить собственные вычисления, которые могут ссылаться на другие поля. Например, такое часто бывает при подготовке отчетов.

По запросам пользователей разработчики добавили такую возможность — «Создание вычисляемых полей в сводных таблицах». Нововведение позволит добавлять вычисления непосредственно в сводные таблицы. Это позволит проводить более сложные и детальные аналитические операции, включая пользовательские формулы и расчеты. Встроенные вычисляемые поля снизят количество ручной работы и потенциальных ошибок при обработке данных.

Для того чтобы добавить вычисляемые поля, сначала необходимо создать сводную таблицу, а затем во вкладке «Сводная таблица» нажать на кнопку «Поля, элементы и наборы». После этого в выпадающем меню следует выбрать «Вычисляемое поле».

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