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«Одноклассники» представили обновленный дизайн логотипа, десктопной версии и мобильных приложений

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Социальная сеть «Одноклассники» в день собственного 15-летия презентовала крупное обновление интерфейса. Сайт и мобильные приложения соцсети получат несколько новшеств для более удобного потребления контента. Наибольшие изменения коснулись десктопной версии: логотип соцсети набран новым шрифтом, а цвет классического для ОК верхнего меню изменен с оранжевого на белый.

«Одноклассники» последовательно работают над удобством потребления контента в соцсети на разных устройствах. Так, в 2019 г. ОК обновили мобильные приложения на iOS и Android, убрав фирменный оранжевый цвет на второй план. Теперь подобные изменения коснулись и десктопной версии – таким образом, оформление всей соцсети будет унифицировано и узнаваемо на всех платформах.

Сайт ОК получил новую верстку главной страницы с лентой новостей: теперь вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки, это позволяет лучше сконцентрироваться на актуальных для пользователя сервисах. Кроме того, в течение года ОК запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах: благодаря этому пользователи смогут легко переключаться на нужные им сервисы соцсети без дополнительного перехода на главную. Уже сейчас сквозная навигация доступна в разделе «Рекомендации» и постепенно появится во всех ключевых разделах соцсети.

Наиболее заметные изменения коснулись «шапки» сайта – верхнего меню десктопной версии ОК: оранжевый цвет в ней сменился на белый, а логотип Одноклассников теперь набран новым шрифтом Odnoklassniki. Шрифт был разработан дизайн-командой ОК специально для социальной сети в 2020 г. В течение прошлого года шрифт Odnoklassniki использовался для разных промо-активностей внутри социальной сети.

Изменения помогут пользователям сосредоточиться на чтении ленты новостей, которая теперь стала визуально самым ярким элементом сайта, и более удобной работе с разными сервисами соцсети.

Для этого ОК в ближайшие месяцы также обновят интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. В ленте новостей все внимание будет сосредоточено на контенте: ОК уберут фотографию и обложку профиля, что увеличит количество отображаемых новостей в ленте на экране. Благодаря этому ничто не будет отвлекать пользователей от просмотра новостей, интересных видео или чтения текстов.

Новое боковое меню с виджетами позволит не только быстро переключаться между сервисами соцсети, но и легко пользоваться мини-приложениями в ОК: заказывать еду и такси, покупать товары, искать работу, оплачивать услуги.

Обновленный дизайн десктопной версии уже появился у части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории ОК. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 г.

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