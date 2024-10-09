«Наполеон.Отзывы» помогут оптимизировать карточки товаров на маркетплейсах с помощью генеративных сетей

Napoleon IT представил обновленный функционал для своего продукта «Наполеон.Отзывы», который теперь помогает продавцам маркетплейсов и интернет-магазинов улучшать видимость своих товаров. Новая функция позволяет автоматизировать создание и оптимизацию карточек товаров, что способствует повышению позиций в поисковой выдаче и снижению рекламных затрат за счет увеличения органического трафика. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Согласно данным Forbes Advisor, более 45% переходов на карточки товаров в интернет-магазинах и на маркетплейсах происходит через органический поиск. Для повышения видимости товаров и увеличения органического трафика Napoleon IT внедрила новый функционал в продукт «Наполеон.Отзывы». Теперь интеллектуальный сервис не только анализирует отзывы, но и изучает конкурентные предложения и на основе этого предлагает улучшения для текстов и характеристик карточек товаров.

Новые функции «Наполеон.Отзывы»

Оптимизация карточек товаров на маркетплейсах. Генерация названий, характеристик и описаний, учитывающих алгоритмы маркетплейсов.

Оптимизация карточек товаров в интернет-магазине для поисковой системы. Для магазина важно оказаться выше конкурентов в поисковой выдаче, так как количество переходов в среднем снижается на 32,3% для каждой следующей позиции на первой странице поиска.

Повышение эффективности продвижения на площадке. Улучшенная видимость товаров в органическом поиске позволяет уменьшить зависимость от платной рекламы.

Автоматизация написания SEO-текстов. Создание эффективных текстов для карточек товаров освобождает маркетологов и копирайтеров от рутинных задач и позволяет сосредоточиться на более креативных проектах.

С помощью нового функционала «Наполеон.Отзывы» помогает продавцам продвигать свои товары в топе на маркетплейсах и увеличивать органический трафик из поисковых систем на своих сайтах, что предоставит им значительное конкурентное преимущество.

«В настоящее время мы развиваем «Наполеон.Отзывы» как единую платформу, которая позволит нашим клиентам не только анализировать отзывы, но и автоматизировать ответы и оптимизировать карточки товаров. Благодаря нашим LLM-моделям, мы значительно упрощаем и повышаем эффективность работы специалистов по продвижению, помогая им быстрее достигать результатов», — сказал сооснователь «Наполеон.Отзывы» Данил Зайцев.