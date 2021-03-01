Yandex Tracker становится частью облачной платформы «Яндекса»

«Яндекс» объявил о том, что Yandex Tracker становится частью облачной платформы Yandex.Cloud. Это универсальный сервис для командной работы, распределения ресурсов и контроля выполнения задач внутри компании. С его помощью можно организовать любой бизнес-процесс — от разработки приложения до управления закупками и согласования договоров. С 1 марта Tracker доступен на сайте Yandex.Cloud. Клиенты, которые уже работают с облачной платформой, смогут подключить сервис к своей учетной записи и оплачивать с единого платежного аккаунта.

Yandex Tracker позволяет создавать задачи, назначать в них исполнителей и наблюдателей, сохранять ход действий в комментариях, работать с документами. С помощью сервиса можно анализировать производительность и загрузку команды, оценивать прогресс работы над задачами, визуализировать данные в виде графиков и таблиц, создавать agile-доски. Инструменты автоматизации в Tracker сэкономят время на выполнении рутинных действий. Например, сервис дает возможность автоматически изменять параметры задач при соблюдении заданных условий, отправлять типовые комментарии и создавать новые задачи по шаблону.

Гибкая настройка статусов задач и автоматизация рутинных действий в Tracker позволяют объединить работу подразделений компании в одном сервисе и сделать процессы прозрачными для всех сотрудников. Именно такой подход к созданию единой рабочей среды применяет «Яндекс». Изначально компания разрабатывала сервис, чтобы решать внутренние задачи управления процессами.

За счет присоединения Tracker к Yandex.Cloud сотрудники компаний получат возможность авторизоваться в сервисе через технологию единого входа Single Sign-On. Это позволит клиентам, которые используют корпоративные системы управления пользователями, например, Active Directory, упростить администрирование доступов сотрудников. Компании смогут подключить федерацию удостоверений в облаке и аутентифицировать пользователей через корпоративную учетную запись.

«Yandex.Cloud продолжает расширять возможности платформы для бизнеса. Вместе с технологическими сервисами для разработки и хостинга приложений в облаке мы видим огромный потенциал в распространении облачных инструментов для автоматизации бизнес-процессов. Яндекс, в частности команда Yandex.Cloud, пользуется Tracker каждый день. Мы рады предоставить возможности сервиса в составе нашей облачной платформы, учитывая потребности текущих пользователей и рынка в целом», — прокомментировал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud.

«Яндекс» разрабатывает Yandex Tracker с 2012 года и с его помощью организует работу компаний группы. Сервис доступен внешним организациям с ноября 2017 года. Его используют более 500 компаний, среди которых ритейлер 12storeez и онлайн-школа работы с данными SkillFactory.