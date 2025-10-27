Глобальный передел облачного рынка. Клиенты Amazon стремглав бегут к конкурентам – компания устарела и погрязла в бюрократии

Amazon имеет все шансы в очень скором будущем лишиться лидерства на мировом рынке облаков. Ее клиенты с большой охотой переходят к конкурентам из-за развитой бюрократии Amazon и ее медлительности в плане интеграции искусственного интеллекта. Уничтожить Amazon готовятся Google и Microsoft.

Цель – Amazon

Американская корпорация Amazon, лидер на мировом рынке облачных сервисов, рискует скатиться на второе место и ниже благодаря своей медлительности в плане развития. Как пишет Bloomberg, темпы внедрения искусственного интеллекта в свои облака у Amazon ощутимо ниже в сравнении с конкурентами, основными среди которых являются Microsoft и Google.

По итогам второй четверти 2025 г. (1 апреля – 30 июня) Amazon удерживала 30% мирового рынка облаков против 20% у Microsoft и 13% у Google, согласно статистике Statista.com. Динамику рынка портал не приводит. Для сравнения, статистика исследовательской компании Gartner за 2024 г. говорит о 38-процентной доле Amazon в глобальных облаках. В 2018 г. она удерживала почти половину этого рынка.

Кто именно отберет у Amazon первенство, и когда, пока неизвестно, но не так давно Google нанес свой удар – он согласился предоставить многомиллиардному ИИ-стартапу Anthropic 1 млн ИИ-процессоров собственной разработки.

Bryan Angelo / Unsplash Облака - не единственный бизнес Amazon. Хотя и один из крупнейших

Anthropic – ИТ-компания из США в сфере искусственного интеллекта, основана выходцами из OpenAI. Известна своим семейством больших языковых моделей под общим названием Claude. Amazon поначалу не разглядела потенциал Anthropic, а сейчас эта компания стоит более $200 млрд.

Никто не за, все против

Эксперты Bloomberg обнаружили ухудшение отношения к Amazon Web Services (облачная «дочка» Amazon), притом не только со стороны ее непосредственных клиентов. Агентство провело масштабный опрос, в котором участвовали бывшие и нынешние сотрудники AWS (разработчики, менеджеры, маркетологи, техподдержка и отдел продаж), ее клиенты и партнеры, а также финансовые аналитики.

Выяснилось, что очень многие считают, что AWS развивается очень медленно или, по меньшей мере, не так быстро, как ее прямые конкуренты. Большинство респондентов отметили, что это – прямое следствие избыточной внутренней бюрократии в компании.

Также участники опроса подчеркнули, что многие конкуренты AWS ушли далеко вперед в плане интеграции и развития искусственного интеллекта. Все это, по их мнению, делает облака Amazon менее привлекательными для потенциальных клиентов, особенно в бизнес-сегменте.

Еще есть шанс

Как пишет Bloomberg, в ближайшие дни Amazon должна опубликовать свои финансовые результаты за III квартал 2025 г. (1 июля – 30 сентября). По прогнозам аналитиков, облачный бизнес компании должен показать 18-процентный рост год к году и составить $32 млрд.

С одной стороны, цифры, если они в итоге подтвердятся, довольно внушительные. О десятках миллиардов долларов выручки всего лишь с одного направления бизнеса мечтают многие ИТ-компании, в том числе и крупнейшие.

С другой стороны, если сравнить эти потенциальные результаты с показателями годичной давности, то станет ясно, что дела в облачном сегменте у Amazon идут не лучшим образом. В III квартале 2024 г. рост выручки компании с этого направления составил 19% год к году.

Чтобы не дать конкурентам обойти себя, AWS предпринимает целый ряд шагов. Среди них – кадровые перестановки в топ-менеджменте, а также реорганизация команд по разработке и продажам. С разросшейся бюрократией компания тоже борется – пока это проявляется в упрощении правил разработки сервисов с целью ускорения их выпуска.

Представители Amazon заверили Bloomberg, что компания активно наращивает базу клиентов и партнеров. В частности, недавно она заключили сделки с целым рядом крупнейших компаний мира, включая американскую авиакомпанию Delta Air Lines и немецкий автоконценрн Volkswagen, а также Управление общих служб США (General Services Administration).

Просчет за просчетом

Количество крупных клиентов AWS, быть может, и правда растет, но нет гарантии, что в обозримом будущем они, как и менее крупные компании, не заключат контракт с конкурирующим облачным сервисом. Толчком к этому может послужить многочасовой сбой в Глобальной сети, случившийся во второй половине октября 2025 г. по вине непосредственно Amazon.

Ее облака вышли из строя и утащили за собой десятки завязанных на них сервисов – дошло до того, что не работали системы умного дома и даже перестали функционировать популярные в США смарт-матрасы. CNews писал, что наиболее вероятная причина сбоя – некорректно работающий искусственный интеллект, которым AWS заменила множество DevOps-инженеров. Позже AWS частично признала это.

За последние два года Amazon уволила десятки тысяч человек. Несколько тысяч из них – инженеры и разработчики.

Также AWS упустила момент стремительного развития ИИ-стартапа Anthopic и поначалу отказалась инвестировать в него, в результате чего тот обратился за помощью к облачному сервису Google, где пошли ему навстречу.

В 2023 г. в рамках очередного раунда инвестиций Google тоже вложилась в Anthropic. Акции компании взлетели с $77 27 июля 2025 г. до $171 27 октября 2025 г., то есть более чем вдвое всего за три месяца. Основанная в 2021 г. сейчас Athropic имеет рыночную капитализацию на уровне $222 млрд.

Amazon пытается попасть в последний вагон уходящего поезда. В сентябре 2025 г. она добилась возможности стать инвестором Anthropic и вложила в нее $4 млрд.