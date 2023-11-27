Крупный мировой поставщик компонентов для HDD разорился и закрылся. Жесткие диски при смерти – весь мир переходит на SSD

Тайваньская Resonac закрыла свой бизнес по производству компонентов для жестких дисков. Она выпускала, в том числе специальное покрытие для пластин и была одной из крупнейших вендоров в своей области. Но бизнес прогорел – компания закрывается и уволит более 500 человек. Всему виной, в частности, засилье SSD, которые почти во всем превосходят жесткие диски.

Рынок HDD несет потери

Компания Resonac из Тайваня, выпускающая специальный пленочный материал для защиты поверхности пластин жестких дисков, решила свернуть бизнес, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на издания Economic Daily и Sanli News. В своей сфере на протяжении длительного времени она была одним из лидеров по объемам выпускаемой продукции.

Resonac еще в начале осени 2023 г. приступила к сокращению штата, одновременно с еще 39 компаниями, чьи офисы находятся в научном парке Синьчжу на Тайване. Тогда были уволены в общей сложности 165 сотрудников.

В октябре 2023 г. ситуация усугубилась. К увольнениям приступили уже 48 компаний – суммарно они выгнали 496 работников. Большая часть октябрьских увольнений связана именно с компанией Resonac, пишет Tom’s Hardware, которая вознамерилась уволить всех своих работников в три волны.

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Третья волна, по всей видимости, пришлась на ноябрь 2023 г. Всего на Resonac в Синьчжу работало около 600 человек.

В режиме максимальной секретности

Ни сама Resonac, ни тайваньские издания не приводят причину столь стремительного ухода компании с рынка. Нельзя исключать, что дело может быть в падении спроса на ее продукцию – на протяжении последних 10 лет весь мир очень активно переходит с жестких дисков на твердотельные накопители, особенно в потребительском сегменте.

Это уже привело к исчезновению небольших производителей HDD – кто-то просто прекратил существование, кто-то, как, например, HGST, продал свой бизнес конкурентам. Результат – сейчас жесткие диски выпускают всего-навсего три компании – японская Toshiba и американские Seagate и Western Digital. При этом каждая из них успела подстелить себе солому – все они в настоящее время выпускают и твердотельные накопители.

Цифры говорят сами за себя

Пока неизвестно, как закрытие компании Resonac повлияет на бизнес WD, Toshiba и Seagate. Вероятнее всего, он перераспределят заказы между ее оставшимися конкурентами, как это всегда бывает в подобных ситуациях.

Гораздо сильнее всему трио достается от постоянно растущего рынка твердотельных накопителей. Более быстрые, надежные и постоянно дешевеющие SSD давно пришлись по вкусу пользователям, притом настолько, что по итогам 2022 г. продажи жестких дисков сократились почти двое на фоне 2021 г.

Поставки одной только Seagate рухнули почти на 44% по итогам года. У Western Digital ситуация схожая – минус 43% год к году, а у Toshiba этот показатель замер на отметке 39,3%. В сумме мировой рынок HDD просел на 42,5%.

Шанс на восстановление

2024 г., теоретически, может стать годом ренессанса жестких дисков в связи с изменениями, которые грядут на рынке твердотельных накопителей. SSD, постоянно дешевеющие на протяжении многих лет, начнут постепенно дорожать по воле производителей флеш-памяти.

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К концу 2023 г. ситуация на рынке накопителей дошла до того, что цена современного SSD небольшого объема (до 1-2 ТБ) почти сравнялась с ценой на жесткий диск такого же объема. Ввиду этого пользователи стали еще активнее скупать SSD ввиду их очевидных преимуществ перед HDD.

Однако даже несмотря на это в мире образовался избыток модулей флеш-памяти, вследствие чего она начала терять в цене. Производители начали массово сокращать ее производство, чтобы освободить склады и даже, если получится, добиться легкого дефицита. Аналитики уверены, что это приведет к удорожанию флеш-памяти – менее доступной она станет уже в I квартале 2024 г., как и все устройства на ее основе, включая твердотельные накопители.