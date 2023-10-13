Зря все хоронят жесткие диски. У древних медленных накопителей начинается эпический расцвет в эпоху засилья SSD

Рынку жестких дисков, который в последние годы стремительно сокращается, предсказан бурный расцвет. Их продажи будут расти на 12% каждый год на протяжении ближайших 10 лет, и один из факторов – это участившиеся кибератаки. Компании начали хранить свою информацию на не подключенных к сетям накопителях, отдавая предпочтение именно винчестерам. Есть и другие причины для роста рынка HDD, хотя эти накопители давно морально устарели на фоне SSD.

HDD еще поживут

Жесткие диски, несмотря на все свои технические несовершенства и окончательное отставание от SSD по большинству важных для потребителей параметров, в ближайшие 10 лет покажут внушительный рост продаж. Согласно прогнозу экспертов Future Market Insights (FMI), их отгрузки будут расти в среднем на 12% каждый год как минимум до 2033 г., то есть на протяжении 10 лет.

По оценкам аналитиков, к концу 2023 г. рынок HDD в масштабах всего мира достигнет отметки приблизительно в $127 млрд. Это почти вчетверо больше его результатов за 2022 г. – $36,5 млрд.

Нельзя не отметить, что, если верить прогнозам FMI, бурный рост рынка винчестеров начнется сразу после многоквартального резкого сокращения – пользователи, а с недавних пор и бизнес-сегмент, больше не хотят хранить информацию на жестких дисках. Они в разы медленнее и ненадежнее современных SSD-накопителей и обходят их пока что лишь в плане вместительности. А для длительного хранения резервных копий выгоднее использовать магнитные ленты, которые по своей емкости ушли далеко вперед винчестеров.

Оптимизм непоколебим

Несмотря на целый набор очевидных недостатков жестких дисков на фоне SSD и ленточных накопителей, аналитики FMI полны оптимизма относительно развития этого рынка. По их мнению, на рост продаж влияние окажет повсеместная цифровизация, вынуждающая, к примеру, компании и крупные предприятия, хранить постоянно увеличивающиеся объемы информации. А жесткие диски пока еще стоят дешевле SSD аналогичных объемов, что делает их более выгодным приобретением, несмотря на их медлительность.

Второй фактор – хотя на рынке и осталось всего три производителя жестких дисков (Seagate и WD из США и японская Toshiba), каждый из них не прекращает инвестировать в НИОКР и развивает накопители, увеличивая их вместительность. Потолок пока не достигнут благодаря новым технологиям записи – в корпусе винчестера физически нет места под десятки пластин, но увеличить плотность записи каждой из имеющихся всем трем компаниям вполне по силам. Таким образом, HDD остаются на плаву благодаря тому, что с каждым разом в них помещается все больше информации по более низкой цене в сравнении с твердотельными накопителями.

Хакеры сыграли свою роль

По мнению аналитиков FMI, немаловажным фактором роста популярности и продаж жестких дисков станет постоянно нарастающие масштабы и количество кибератак как в России, так и во всем мире. Компании, да и обычные пользователи, все чаще становятся их жертвами, и все чаще против них используют программы-вымогатели.

Компании начали хранить всю ценную информацию на накопителях, не подключенных ни к локальной сети, ни к интернету, так что хакеры смогут до нее добраться, только если получат физический доступ к накопителям. А для такого хранения чаще всего выбираются именно жесткие диски, а не SSD и не магнитные ленты.

Потребители давно сделали свой выбор

Обычных пользователей давно перестал интересовать прогресс жестких дисков. Эти накопители боятся падений, они шумные, тяжелые, и из-за них компьютер работает невероятно медленно. Поэтому в потребительском сегменте аналитики FMI роста продаж не ждут.

Основную ставку они делают на жесткие диски предназначенные для использования в хранилищах данных. Именно на них будет приходиться основной объем проданных HDD, и это очевидно уже сейчас – к настоящему времени жесткие диски для систем хранения данных занимают около 40% всего мирового рынка HDD.

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По прогнозам FMI, рост продаж такого рода накопителей ежегодно будет измеряться двузначным числом (в процентах), но каким именно, они не уточняют. Разброс очень велик – от 10 до 99%. В отчете экспертов сказано также, что хорошо продаваться будут не только HDD повышенной емкости, но и, наоборот, накопители, по вместительности сопоставимые с USB-флешками и объемом памяти в современных флагманских смартфонах. Речь про 1-терабайтные жесткие диски, которые, как утверждаются, и сейчас пользуются высоким спросом, и смогут рассчитывать на него в дальнейшем. С чем это связано, особенно на фоне того, как стремительно дешевеют 1-терабайтные SSD, в отчете FMI не сказано.

Возможно, свою лепту в рост популярности малоемких жестких дисков внесут переносные HDD. Сейчас такие винчестеры обеспечивают около трети суммарного объема продаж, и в FMI полагают, что ближайшие годы их популярность не угаснет.