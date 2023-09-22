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OCS начинает сотрудничество с вендором «Инферит»

Компания OCS Distribution и российский вендор «Инферит» (ГК Softline), специализирующийся на разработке аппаратного и инфраструктурного программного обеспечения , объявляют о начале сотрудничества.

Партнерам OCS Distribution теперь доступен весь спектр продукции «Инферит». Среди предлагаемых решений: современное компьютерное и серверное оборудование «Инферит техника», операционные системы на базе ядра GNU/Linux «Инферит ОС», продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен», экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит клаудмастер», защищенные сертифицированные средства вычислительной техники АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Продукты вендора «Инферит» в портфеле OCS заинтересуют как проектных партнеров – корпоративных реселлеров и интеграторов, так и розничный канал.

Партнерская сеть OCS Distribution и опыт в продвижении ИТ-продуктов позволит обеспечить вендору «Инферит» широкий охват клиентов и партнеров, расширить свое присутствие на российском рынке компьютерной техники и инфраструктурного программного обеспечения.

Продвижением и консультациями по всей линейке продуктов «Инферит» (персональные системы, серверы, ПО) будут заниматься специалисты из профильных продуктовых департаментов OCS. Коммерческие и технические специалисты дистрибутора готовы оказать дилерам комплексную помощь в работе с новыми продуктовыми линейками – от технических консультаций по подбору нужных конфигураций до полной маркетинговой поддержки. Для партнеров OCS доступны обучающие семинары, доступ к демо-зоне из оборудования и ПО вендора «Инферит», специальные условия при реализации пилотных проектов.

«Для OCS Distribution партнерство с вендором “Инферит” — дополнительная возможность развития системы партнерских сервисов. Компания давно “переросла” роль классического дистрибьютора и развивается как поставщик широкого набора возможностей, то есть предлагает заказчикам комплексный продукт, включающий и оборудование, и ПО, и услуги в режиме “одного окна”. Такой подход обеспечивает нашим клиентам экономию времени и денег», — сказала Ольга Доровская, вице-президент компании OCS Distribution.

«В нашей работе мы фокусируемся на том, чтобы предоставлять нашим партнерами и конечным клиентам высокопроизводительные системные аппаратные и инфраструктурные решения, которые наиболее точно отвечают их задачам и решают существующие проблемы. Мы видим, насколько динамично меняется рынок и стремимся соответствовать новым вызовам, чтобы быть надежным партнером для наших заказчиков. В сотрудничестве с OCS мы видим огромный потенциал. Наша общая цель – предоставить нашим партнерам актуальные продукты, быструю реакцию на их запросы и конкурентные условия работы, особенно в сложных долгосрочных проектах», – отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».

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OCS – российский ИТ-дистрибьютор. Компания основана в 1994 г. и на сегодняшний день имеет региональные офисы в 23 городах России и Казахстане. Партнерская сеть OCS объединяет более 7200 компаний по всей стране. Компания занимается как проектной, так и вольюмной дистрибуцией и работает с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Портфель OCS включает в себя продукцию более 450 вендоров: от ИТ- и телеком-оборудования и ПО до бытовой техники и электроники. Компания развивает сотрудничество с российскими производителями и предлагает широкий выбор импортозамещающих решений. С 2021 г. дистрибьютор также предлагает рынку сервисы в области проектирования и внедрения ИТ-проектов, финансов, производства, логистики, маркетинга.

«Инферит» (ГК Softline) – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения для бизнеса и государственных заказчиков. Экосистема ИТ-продуктов «Инферит» включает все необходимые компоненты для развертывания современной, высокопроизводительной, устойчивой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры. В портфеле вендора представлены: российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит техника», операционные системы на базе ядра GNU/Linux «Инферит ОС», продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен», экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит клаудмастер», защищенные сертифицированные средства вычислительной техники АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») – участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят следующие бренды: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, Инферит, Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, Infosecurity, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, IT Academy, «Аплана», «ТЦ инженер», Polymatica, Robin и др.

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