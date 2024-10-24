Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) обновил линейку Inferit Silver, представив ноутбуки второго поколения

Inferit Silver 2, новое поколение ноутбуков премиального класса от российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline), получило энергоэффективные процессоры, возможности для апгрейда оперативной памяти и хранилища и порт RJ45. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Премиальная линейка ноутбуков Inferit Silver отличается высоким разрешением экрана, открывающегося на 180 градусов, легким, тонким и прочным алюминиевым корпусом и производительной начинкой. Устройства первого поколенияимеют 16 ГБ оперативной памяти без возможности изменения этого параметра и SSD на 256 ГБ с поддержкой до 512 ГБ постоянной памяти.

НИОКР-подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» находится в постоянном контакте с клиентами, чтобы на основе обратной связи и технологических трендов вносить улучшения в устройства. Новое поколение ноутбуков Inferit Silver 2 получило ряд обновлений с фокусом на функциональность: возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ и хранилища до 4 ТБ, более энергоэффективные процессоры Intel Core i5 и i7 12 поколения, порт RJ45 для подключения к сети на скорости до 1 Гбит/с. Камера с разрешением 1080р защищена шторкой для дополнительной конфиденциальности.

Softline Inferit Silver 2

Ноутбуки доступны в двух комплектациях: Inferit Silver 2 на базе процессора Intel Core i5-1240P с SSD M.2 на 256 ГБ; Inferit Silver 2 на базе процессора Intel Core i7-1260P с накопителем SSD M.2 емкостью 512 ГБ.

Устройства оснащаются 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560x1600 пикселей и яркостью 300 нит. Масса ноутбука составляет 1,35 кг, а толщина не превышает 17,9 мм. Емкость аккумулятора 5022 мАч обеспечивает до 8 часов работы на одном заряде.

Корпус выполнен из алюминия для защиты внутренних компонентов от случайных повреждений. Все модели линейки оснащены модулем TPM и встроенным сканером отпечатка пальца.

Для заказчиков «Инферит» доступна возможность предустановки российской операционной системы «МСВСфера АРМ» 9 на базе Linux с внешним видом рабочего стола в стиле Windows или MacOS. Операционная система от «Инферит ОС» включена в реестр отечественного ПО Минцифры и используется для замены операционных систем как государственными учреждениями, так и коммерческими организациями. В числе заказчиков — предприятия авиационной промышленности, телекоммуникационные компании, образовательные и медицинские учреждения, госструктуры. ОС оптимизирована для офисных задач и содержит необходимый набор программного обеспечения, который позволяет пользователю организовать полноценное рабочее место, а с помощью единого «Центра приложений» можно загрузить дополнительное ПО. Особенностью является длительный срок поддержки — до 2032 г.

«При разработке нового поколения ноутбуков Inferit Silver 2 мы сделали упор на гибкость и функциональность устройства. Разъем RJ45 позволит подключать ноутбук по кабелю, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных с минимальными помехами. Возможность расширить оперативную и постоянную память необходима для выбора наилучших конфигураций для конкретных задач пользователей, в первую очередь — руководящего состава организаций. Если изначально мы предлагали линейку Inferit Silver только нашим корпоративным клиентам, то сейчас устройства доступны всем, кто ценит надежность, производительность и компактность устройств для работы и развлечений», — отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит».