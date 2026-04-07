Расширена функциональность No-Code создания и оркестрации ИИ-агентов в платформе Robin от SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) выпустила релиз платформы интеллектуальной автоматизации Robin. Обновлены ее ключевые компоненты: веб- и десктоп-версии «Студии», «Оркестратор» и модуль BPM. Развитие собственного портфеля ПО, в котором, в частности, применяются технологии ИИ, относится к стратегическим драйверам роста ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Обновление ускорит разработку и масштабирование автоматизации в корпоративных ИТ-ландшафтах, позволит развивать инструменты мониторинга и аналитики, расширить интеграцию с большими языковыми моделями (LLM) и создавать собственных ИИ-агентов.

В «Студии» настройки роботов обновлен раздел «Управление пакетами». Теперь администратор системы может контролировать наборы действий и выполнять их установку. Это позволяет командам внедрять новые функции и задействовать актуальные возможности в проектах.

Для упрощения разработки в веб-версии «Студии» появился визуальный конструктор выражений. С его помощью можно выстраивать сложные вычисляемые выражения и логические формулы без написания кода или путем сборки из готовых блоков действий. Это упрощает разработку сценариев автоматизации, позволяет вовлекать в работу бизнес-аналитиков и специалистов подразделений и снижает нагрузку на ИТ-команды.

Также была улучшена стабильность базовых действий: исправлена логика работы с объединенными ячейками в Excel, устранены ошибки при завершении роботов и скачивании файлов из офисных приложений. Обновления повышают надежность роботов в процессах, связанных с обработкой документов и отчетности.

Ключевым новшеством модуля BPM стала возможность создавать полноценных ИИ-агентов (построенных на базе LLM с поддержкой MCP-серверов (Model Context Protocol). Использование MCP-серверов позволяет агентам мгновенно подключаться к любым корпоративным источникам данных по простому текстовому описанию задачи, без написания кода. Это позволяет автоматизировать сложные цепочки действий, а не только генерацию текста с помощью LLM.

ИИ-агентов можно вызывать через чат-интерфейс «Ассистента» или интегрировать в процесс наряду с OCR, программными роботами и пользовательскими задачами. Таким образом, генеративный ИИ встраивается непосредственно в корпоративные процессы и позволяет автоматизировать нетиповые и неалгоримизируемые задачи, при этом оставив роботов на типовых шагах.

Поддержка локальных LLM позволяет использовать ИИ-сценарии в защищенных корпоративных контурах и организациях с повышенными требованиями к безопасности данных.

Изменения затронули и инфраструктурный уровень платформы. В «Оркестраторе» реализована возможность группировки роботов и ресурсов по папкам, что упрощает администрирование и разграничение доступа в крупных распределенных средах. Кроме того, добавлены дашборды для отслеживания статистики выполнения роботов, а также раздел с информацией о версиях компонентов системы. Расширенные инструменты мониторинга помогают ИТ-подразделениям быстрее выявлять узкие места и контролировать эффективность автоматизации.

«Мы последовательно развиваем Robin как платформу интеллектуальной автоматизации для управления цифровыми ресурсами. В этом релизе мы разделили пакеты действий и закрыли ряд технических ограничений, что особенно важно для крупных enterprise-внедрений. Одновременно мы даем пользователям инструменты будущего: бесшовную интеграцию с LLM и создание своих ИИ-агентов. Теперь наши клиенты получили больший набор инструментов, при этом платформа позволяет управлять ими в одном процессе и без знаний программирования», — сказал Иван Мельников, директор по продуктам Robin компании SL Soft FabricaONE.AI (ГК Softline).