Robin возглавил первый рейтинг ИИ-ассистентов для бизнеса CNewsMarket

Корпоративный ИИ-помощник Robin компании SL Soft Группы FabricaONE.AI стал лидером первого независимого рейтинга ИИ-ассистентов для бизнеса, подготовленного аналитическим центром CNewsMarket.

В рамках исследования эксперты сравнили отечественные цифровые ассистенты по более чем 70 параметрам. Оценка охватывала ключевые бизнес-сценарии: использование в клиентском сервисе, продажах, маркетинге и внутренних процессах. Также были учтены технологические и эксплуатационные характеристики: возможности интеграции, экосистемность, удобство внедрения, уровень технической поддержки и экономическая эффективность решений.

По совокупности критериев Robin продемонстрировал лучший результат среди участников рейтинга – 795 баллов.

Эксперты отметили зрелость платформы и уникальные возможности Robin, в частности настраиваемую ролевую модель доступа, разграничивающую права (просмотра, запуска) между различными отделами компании. Среди других особенностей решения:

– Полный набор инструментов для интеллектуальной автоматизации процессов. Решение позволяет автоматизировать сквозные процессы с помощью технологий ИИ-агентов (LLM и MCP), RAG, RPA, OCR/IDP, BPM, комбинируя их в зависимости от задачи.

– Для развития клиентского опыта – Robin способен обрабатывать значительный объем обращений и автономно решать типовые запросы, снижая нагрузку на операторов и ускоряя обслуживание клиентов.

– Для продаж и маркетинга – аналитические модули и инструменты работы с данными позволяют использовать ассистента для подготовки рекомендаций и сценариев взаимодействия с клиентами.

– Решение органично встраивается в корпоративный ИТ-ландшафт и поддерживает работу с CRM, ITSM-системами, базами знаний и учетными платформами.

Методология запуска, обучение пользователей и качество технической поддержки получили высокие оценки экспертов.

«Появление рейтинга ИИ-ассистентов задает прозрачные ориентиры для всего рынка. Корпоративные заказчики ожидают зрелых ИИ-помощников, готовых к промышленной эксплуатации. Лидерство Robin в исследовании CNewsMarket – важный сигнал, что выбранная стратегия развития продукта отвечает реальным потребностям бизнеса», – отметил Павел Борченко, управляющий директор ROBIN, компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер - ГК Sofline).