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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хилькевич Анна


25.03.2025 F6: скамеры начали использовать образ актера Юры Борисова в рекламе мошеннических проектов 1
08.07.2022 Продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик ко Дню семьи, любви и верности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хилькевич Анна и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1226 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10654 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7442 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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