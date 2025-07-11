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Борисов Юра
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|«МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино 1
|25.03.2025
|F6: скамеры начали использовать образ актера Юры Борисова в рекламе мошеннических проектов 2
Борисов Юра и организации, системы, технологии, персоны:
|Telegram Group 2289 1
|Tron (TRX) - криптовалюта 6 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 810 1
|TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 1
|Кологривый Никита 2 1
|Хилькевич Анна 2 1
|Синицына Мария 9 1
|Кросс Карина 6 1
|Бузова Ольга 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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