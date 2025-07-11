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Индексная книга (каталог) CNews*
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Борисов Юра


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 «МегаФон»: москвичи переключились с театров на кино 1
25.03.2025 F6: скамеры начали использовать образ актера Юры Борисова в рекламе мошеннических проектов 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Борисов Юра и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2289 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5460 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 95 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1005 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3001 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17471 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 349 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1588 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10920 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2157 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7135 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8036 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 328 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 684 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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