Минцифры усиливает защиту граждан от киберпреступлений

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Защита «Госуслуг»

Способы восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах» в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне. Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами: с помощью биометрической идентификации; через приложение или сайт банка; с помощью национального мессенджера; в МФЦ.

Платформа согласий

На «Госуслугах» будет создана единая платформа согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.

Усиленное взаимодействие банков и операторов

Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС «Антифрод» поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий. Так, если в случае бездействия оператора связи мошенники украли средства с мобильного счета, то оператор будет должен их возместить. Если же банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация.

Маркировка иностранных вызовов

Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

Блокировка фишинга

Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки.

Почему это важно

Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей.

