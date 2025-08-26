3 схемы телефонного и онлайн-мошенничества, популярные перед 1 сентября

В начале учебного года у школьников и студентов становится больше нагрузок и стресса — отсюда рост уязвимости к разного рода активностям мошенников. Группа быстрого реагирования Билайна проанализировала данные о вредоносной активности за последние годы и назвала топ-3 способов, которые аферисты чаще других используют в преддверии 1 сентября. Изучите их, передайте младшим родственникам — и будьте осторожны, чтобы потери и переживания не омрачили вам начало осени.

1. Звонок из приемной комиссии или деканата

Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из СМС. Далее с абонентом связывается «сотрудник Роскомнадзора / Росфинмониторинга / полиции» и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось. Чтобы защититься на будущее, ему нужно установить приложение банка для защиты от мошенников.

Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги.

2. Уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе

В этом случае учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить.

Ссылка оказывается фишинговой, с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на «Госуслугах», в банковском приложении и т. д.

3. Предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе

Это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке — под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в чат учеников / выпускников / абитуриентов.

Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через «Госуслуги».

Группа быстрого реагирования Билайна создана для обеспечения информационной безопасности и экстренной помощи клиентам компании. Если вы подозреваете, что вы или ваш ребенок — жертва одной из этих или любой другой мошеннической схемы, свяжитесь с группой с помощью электронного консультанта Билайна по номеру 0611 либо в чате мобильного приложения. Сотрудники оперативно подключатся и постараются вам помочь.

Но лучше, чтобы необходимости в решительных действиях не возникало. Для этого важно помнить несколько простых правил:





Не общайтесь с незнакомцами по телефону, в мессенджерах и соцсетях.

Никогда не диктуйте по телефону СМС-коды и не включайте демонстрацию экрана по чьей-то просьбе.

Не переходите по ссылкам от незнакомцев и вообще по любым ссылкам из сообщений и писем, которые выглядят подозрительно.

Помните, что настоящие сотрудники госучреждений никогда не решают важные вопросы по телефону или в мессенджере.

Сразу кладите трубку, если собеседник пытается давить, торопить или угрожать.





А чтобы снизить риски попасть на крючок и избавить от лишнего стресса себя и своих близких, подключите в приложении Билайна сервис «Моя безопасность». Он защищает абонентов от нежелательных звонков и прерывает опасные разговоры, а в случае, если неприятность всё же произошла, помогает компенсировать убытки.

