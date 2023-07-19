«Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО решение PayControl компании SafeTech

«Ориент финанс банк» внедрил в свою систему ДБО компании U-BSS решение PayControl, разработанное российской компанией SafeTech, резидентом ИТ-кластера фонда «Сколково».

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т.д.

Решение намного удобнее и безопаснее, чем классические средства подтверждения (USB-токены, SMS- и push-коды, и т.д.). Пользоваться PayControl очень легко — достаточно нажать на экран смартфона и операция по списанию средств будет проведена. Вся процедура верификации платежа займет 2 секунды.

В PayControl используется асимметричная криптография, безопасное хранение ключей электронной подписи, гарантируется контроль целостности подписанного документа, визуализация данных перед подтверждением, риск скоринг устройства и т.д., благодаря которым обеспечивается безопасность подтверждения транзакций.

PayControl доступен корпоративным клиентам «Ориент финанс банка» для платежей и переводов как в мобильном, так и интернет-банке.

Решения SafeTech внедрили уже более 70 банков России и стран СНГ.