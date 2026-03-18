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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом Инжект НПП Научно-производственное предприятие

Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 40 дел, на cумму 92 219 130 ₽*

Судебные дела (40) на сумму 92 219 130 ₽*
в качестве истца (32) на сумму 63 910 212 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 27 186 604 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.03.2026 В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров 2
12.09.2025 На освоение выпуска материалов для производства чипов власти потратили 2 миллиарда за год. Половина ушла на лазеры 3
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 2
27.07.2023 Троян-загрузчик Fruity осуществляет многоступенчатое заражение Windows-компьютеров 1
16.01.2023 Компания, созданная бизнесменом-лесоводом, сорвала сотни поставок «железа» в «Газпром», «Росатом», «Ростех» и множество НИИ 2
20.09.2016 Трояны Android.Xiny научились внедряться в системные процессы 1
09.06.2014 «Росэлектроника»: Как Россия обеспечит свои потребности в электронике 1
02.09.2013 Август 2013: троян-шпион для Linux и банковские трояны для Android-устройств 1
09.07.2013 «Ростех» передаcт «Росэлектронике» активы стоимостью свыше 6 млрд руб. 1
14.10.2005 ЕК поддержала российские центры коммерциализации 2

Публикаций - 10, упоминаний - 16

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Microtech - Микротех 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Тайбер 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Huawei 4677 1
9594 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Т8 НТЦ 120 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 1
TI - Texas Instruments Incorporated 848 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Google LLC 12690 1
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 15 1
Nvidia Corp 4002 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Банк24.ру 72 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Dr.Web CureIt! 39 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 1
Linux - Debian GNU 567 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
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Костюк Евгений 1 1
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Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 2 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Добрецова Наталья 1 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 2
Казахстан - Республика 6048 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 1
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РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 10 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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