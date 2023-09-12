МТС обеспечила связью проспект Багратиона в Москве

МТС улучшила качество связи на проспекте Багратиона в Москве – недавно открывшемся северном дублере Кутузовского проспекта. Средняя скорость мобильного интернета на новой трассе составляет около 40 Мбит/с, пиковая – свыше 140 Мбит/с, что позволит всем участникам дорожного движения комфортно и бесперебойно пользоваться необходимыми интернет-сервисами.

Для предоставления качественного скоростного мобильного интернета на новой столичной магистрали, получившей по решению москвичей название «Проспект Багратиона», МТС расширила и модернизировала сеть мобильной связи, проведя рефарминг частот в диапазоне 2100 МГц. Новую 10-километровую трассу и прилегающие к ней жилые и коммерческие объекты обслуживают почти 200 базовых станций стандарта LTE.