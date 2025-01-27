На образовательных онлайн-платформах Сбербанка обучается почти 500 тыс. российских студентов

С сентября 2024 г. Сбербанк совместно с ведущими университетами страны запустил 11 новых образовательных программ, направленных на развитие компетенций в диджитал-сферах: ИИ, машинное обучение, разработка ПО, сопровождение банковских информационных систем. Так, обучение на наших совместных образовательных программах реализуется в 28 вузах по всей стране. Образовательный контент получают 2943 студента на 54 программах, а занятия ведут сотрудники Сбербанка, которые делятся реальным опытом работы над современными технологиями. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сбербанк развивает цифровое образование и поддерживает молодых исследователей. Так, на образовательных онлайн-платформах Сбербанка обучаются 463325 студентов, получая актуальные знания от экспертов банка и «СберУниверситета». 138 студентов, аспирантов и преподавателей получили стипендии для научных исследований, а 54 — гранты на полное покрытие обучения. Для преподавателей вузов и колледжей в 2024 г. была проведена Летняя цифровая школа, где 2 тыс. участников из 410 учебных заведений повысили квалификацию по 10 направлениям и теперь передают эти знания своим студентам.

Российская молодежь начинает свою карьеру в Сбербанке – в 2024 г. стажировки и практику в банке прошли 13748 студентов по всей России, более 1 тыс. из которых трудоустроились в Сбербанк. В свою очередь участие в программе «СберКолледж: Школа первой линии» приняли 3400 учащихся колледжей из 340 колледжей, а 120 студентов — уже прошли оплачиваемую стажировку в отделениях банка. Карьерные мероприятия банка в 2024 г. собрали 644685 участников по всей стране, многие из которых посетили и главный офис Сбербанка в Москве на Кутузовском проспекте, чтобы заранее познакомиться с корпоративной культурой и проектами компании.

Сбербанк поддерживает развитие молодых талантов уже со школьной скамьи: в 2024 г. банк стал партнером 11 олимпиад, двух хакатонов и кейс-чемпионата, в том числе, поддержал финалы Всероссийских олимпиад школьников по математике, экономике и информатике, где представители компании наградили 118 победителей. Как партнер, Сбербанк провел для участников лекции с профильными специалистами, а также вручил подарки победителям и предоставил предложения на стажировку в компании.