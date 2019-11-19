Системой «Умные ладошки» оборудованы более 15 строительных площадок Москвы

С начала 2019 г. более 15 строительных площадок столицы оборудовали системой «Умные ладошки». Она помогает контролировать число сотрудников на объекте, их квалификацию, ход работ и другие показатели. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

«“Умная ладошка” — это комплекс технологий, включающих в себя в том числе небольшое персональное устройство со множеством встроенных датчиков: ГЛОНАСС-приемником, акселерометром, датчиком персонификации и другими техническими средствами. Рабочий строительной специальности получает это устройство непосредственно на стройплощадке. Оно в режиме реального времени передает заказчику общую информацию о перемещении рабочего по строительной площадке, его активности на вверенном участке работы и другие информационные сведения, необходимые для последующего сопоставления с данными в государственных информационных системах стройкомплекса Москвы», — сказал начальник управления по сопровождению проектов развития цифровых технологий в сфере градостроительства Департамента информационных технологий города Москвы Евгений Шарков.

Сейчас в строительстве социальных объектов в столице задействовано более тысячи таких персональных устройств. Информация передается по закрытой локальной энергоэффективной беспроводной сети заказчику — Департаменту строительства города Москвы. Комплекс технологий соотносит полученные данные с теми, которые содержатся в государственных информационных системах, и готовит аналитические отчеты.

«Получение такой информации позволяет обеспечить дополнительный контроль работы подрядчиков — участников градостроительного процесса, а в некоторых случаях помогает оперативно принимать решения в части соблюдения подрядчиками сроков строительства важных для города объектов», — отметил Евгений Шарков.

Система «Умные ладошки» применяется в строительстве школы олимпийского резерва «Москвич», детского сада на Шереметьевской улице, спортивного комплекса с бассейном «Измайлово», школы искусств имени М.И. Глинки, южного дублера Кутузовского проспекта, дома по программе реновации на Карамышевской набережной и других социальных объектов.

Системой «Умные ладошки» можно в сжатые сроки оборудовать любую строительную площадку без создания каких-либо неудобств. Технология также помогает обеспечивать безопасность работников. Например, может автоматически передать сигнал тревоги при резком вертикальном перемещении, то есть если человек упал.