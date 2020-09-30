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Simetra и Национальный центр ГЧП объявили о стратегическом партнерстве

Бизнес ИТ в госсекторе

Simetra и Национальный центр ГЧП, ведущий центр компетенций в сфере государственно-частного партнерства, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Simetra стала партнером Национального центра ГЧП в части анализа транспортных рисков и транспортного моделирования.

В рамках сотрудничества эксперты Simetra будут оказывать содействие наиболее социально-значимым проектам развития инфраструктуры, размещенным на цифровой платформе «Росинфра», в которых задействованы механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнерства (ГЧП и МЧП). Специалисты компании будут привлекаться для блиц-оценки проектных инициатив, а также будут работать в экспертных группах для обсуждения проектов перед их презентацией потенциальным инвесторам.

«Использование инструментов ГЧП в транспортной отрасли можно назвать одним из составляющих ее экономического развития. Мы уверены, что делаем правильное решение, подписывая соглашение о сотрудничестве с Simetra. Применение в проектах государственно-частного партнерства инструментов моделирования помогает оценивать эффекты и риски, что повышает инвестиционную привлекательность таких проектов в целом», — сказал Павел Селезнев, генеральный директор Национального центра ГЧП.

«Инфраструктурные проекты предполагают привлечение долгосрочных инвестиций, а значит, и необходимость аргументировать перед инвесторами объемы затрат. К настоящему времени Российская Федерация накопила значительный опыт ГЧП в сфере транспорта. Развивать их помогает и та серьезная роль, которая отведена проектам государственно-частного партнерства в Транспортной стратегии России до 2030 г. Поэтому мы уверены, что наше стратегическое партнерство с Национальным центром ГЧП поможет еще эффективнее развивать транспортную инфраструктуру на благо всей страны», — отметил Владимир Швецов, генеральный директор компании Simetra.

Национальный центр ГЧП создан в 2009 г. с целью содействия привлечению частных инвестиций, эффективных управленческих решений и современных технологий в проекты по развитию общественной инфраструктуры. Национальный центр ГЧП признан Всемирным банком как официальный институт развития ГЧП в России. Сегодня центр взаимодействует практически со всеми субъектами Российской Федерации, оказывает содействие в отборе и экспертизе перспективных проектов, обучает проектные команды и проводит крупнейшие в России деловые мероприятия по тематике развития инфраструктуры.

С 2010 г. компания Simetra принимает участие в подготовке технико-экономического обоснования самых крупных инфраструктурных проектов с участием частных инвесторов в России. Компания создавала транспортные модели, рассчитывала прогноз транспортной ситуации с учетом возможного экономического развития и рисков в таких проектах как платная автодорога «Серевный обход города Одинцово», платные магистрали в Москве «Северный дублер Кутузовского проспекта (СДКП)» и «Северо-Восточная хорда (СВХ)».

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