Валеев Ильшат
|12.02.2025
|«Айтеко» и Axoft обеспечили мониторинг кибербезопасности с помощью MaxPatrol SIEM в страховой компании 1
|05.09.2024
|«Айтеко» и Axoft внедрили MaxPatrol VM в российской транспортной компании 1
Валеев Ильшат и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1197 2
|Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
|Попов Павел 20 1
|Матвиенко Андрей 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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