Капибары, капуцины, игуана-носорог и другие обитатели нового зоопарка в Астрахани вышли на связь

Цифровая экосистема МТС развернула оптоволоконную линию и беспроводную сеть Wi-Fi для гостей и сотрудников зоопарка «Баба Фрося», филиал которого в конце осени открылся в Астрахани. Благодаря проведенным работам желающие познакомиться с редкими постояльцами зоопарка, среди которых мангустовый лемур, несколько видов обезьян, парагвайская анаконда и игуана-носорог, смогут пользоваться интернетом на высокой скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Филиал зоопарка «Баба Фрося» развернулся в Астрахани на 600 кв. метрах. Здесь обитает 47 видов животных, среди которых крокодилы, капибары, несколько видов обезьян, например, капуцины и тамарины, попугаи ары, парагвайская анаконда, игуана-носорог и другие редкие постояльцы. Одним из самых редких животных, представленных в зоопарке, стал краснокнижный мангустовый лемур, который обитает в лесах Мадагаскара, а также во влажных лесах на Коморских островах. В результате проведенных работ, посетители и работники зоопарка, кафе и развлекательной зоны смогут пользоваться беспроводной сетью Wi-Fi с высокоскоростным интернетом для того, чтобы делиться впечатлениями в социальных сетях и получать больше информации о каждом животном с помощью виртуального гида.

«Мы стараемся обеспечить для каждого гостя максимальный комфорт и сегодня хороший интернет – неотъемлемая часть этого комфорта. Кроме того, скоро более тесному знакомству с нашими постояльцами будет способствовать цифровой помощник. Возле каждого вольера с постояльцами нашего зоопарка будет установлена вывеска с QR-кодом, который можно будет отсканировать и получить больше информации о виде, стабильный интернет нам в этом очень поможет», - отметил основатель и владелец зоопарка Олег Никулика.

«Роль качественного интернета сейчас невозможно переоценить. Для предпринимателей Wi-Fi в пространствах может быть полезен не только как один из сервисов гостеприимства, но также он может способствовать «сарафанной» рекламе бизнеса, ведь, как показывает практика, искренний отзыв и публикации в социальных сетях от довольных посетителей остаются одним из ключевых драйверов продвижения», - сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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