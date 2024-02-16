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МТС прокачала сеть в Астрахани

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Бабаевского в Астрахани. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на четверть.

МТС завершила комплексные работы по модернизации и строительству нового телеком-оборудования в Астрахани. Работа над расширением сети LTE в микрорайоне Бабаевского, где проживают несколько десятков тысяч астраханцев, позволила увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 25%. Теперь жители микрорайона могут с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Территория каспийской столицы в последние годы особенно активно застраивается, практически в каждом районе города появляются новые кварталы и жилые комплексы, в том числе и на территории микрорайона Бабаевского. Для того, чтобы каждый астраханец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети. Развивать сеть «на опережение» нам помогают цифровые сервисы экосистемы МТС, в частности аналитика Big Data, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели. Это позволяет определять и выбирать лучшие локации для строительства телеком-оборудования, а также заранее предугадывать потребности жителей», – сказал директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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Цифровизация

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