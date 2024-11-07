Разделы

ПО Софт Безопасность
|

Руцентр поможет консолидировать онлайн-активы компаний

С 12 ноября 2024 г. «Руцентр» начнет подключать российские компании к корпоративному управлению онлайн-активами. Об этом в кулуарах CNews Forum сообщил Игорь Селиванов, исполнительный директор «Руцентра».

«Руцентр» трансформирует продуктовую линейку и запустит премиальное обслуживание для юридических лиц с доменными портфелями высокого чека. Для компаний будет доступен полный набор опций с повышенной защитой доменных имен, возможностью подключения нескольких аккаунтов под один управляющий договор с централизованным управлением доменным портфелем и персональной выделенной техподдержкой.

«В условиях постоянно растущих киберугроз во главу угла бизнеса встает вопрос безопасности собственных онлайн-активов. В первую очередь, это касается содержания доменного портфеля и соблюдения параметров его безопасности. Руцентр поможет предусмотреть возможные риски и консолидировать ключевую интернет-инфраструктуру бизнеса в едином защищенном контуре — предзаказ уже оформили более 60 крупнейших российских компаний», — сказал Игорь Селиванов, исполнительный директор «Руцентра».

«Руцентр» усиливает специализацию на обслуживании юридических лиц и фокусируется на продуктах и сервисах для крупного и среднего бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

В России оценили сервисы цифровой безопасности для абонентов

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости

Алексей Жуков, «РТ-Информационная безопасность»: Новейшие российские СЗИ уже сейчас интересуют многих в мире

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

Конференции

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

Рынок ЭДО и управление контентом 2024

Цифровое здравоохранение 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Трекболы для профилактики туннельного синдрома: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: