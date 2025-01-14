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Российский digital-интегратор ADV/web-engineering вошел в состав компании «Первый Бит»

Российская компаний ADV/web-engineering, присоединилась к интегратору эффективных ИТ-решений «Первый Бит». Объединение поможет компании «Первый Бит» занять ведущее положение на рынке создания многосоставных интернет-проектов и мобильных решений, а ADV/web-engineering за счет такого альянса усилит свой технологический потенциал и позиции на рынке, получив доступ к обширным компетенциям и экспертизе «Первого Бита». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Также это даст неограниченные возможности для профессионального роста команд и участия в нестандартных масштабных проектах.

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«Присоединение ADV/web-engineering к нашей компании позволит клиентам получать более широкий спектр ИТ-услуг и воспользоваться объединенным опытом обеих компаний в создании и внедрении комплексных проектов как в сфере e-commerce, так и в других ключевых отраслях, таких как торговля, производство и банковский сектор» — сказал Антон Долгов, руководитель компании «Первый Бит».

«Объединение создает уникальный для рынка набор услуг и компетенций. Команда ADV/web-engineering уже 27 лет успешно реализует комплексные проекты, сотрудничая с такими крупными клиентами, как «Алроса», «Аптеки Максавит» и Mr Group и другие крупные компании, являющиеся лидерами в своих сегментах. Теперь сфера возможностей для обеих команд расширяется кратно. Вместе команды смогут решать для рынка еще более сложные и интегральные бизнес-задачи», — сказал Алексей Персианов, генеральный директор компании ADV/web-engineering.

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