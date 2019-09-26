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«Газинформсервис» и UiPath заключили партнерское соглашение о развитии безопасных технологий RPA

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«Газинформсервис» и UiPath объявили о подписании партнерского соглашения. Основной целью заключенного партнерства является стратегическое продвижение совместных проектов по применению технологий Robotic Process Automation (RPA) с учетом актуальных требований к защите информации.

Представителями компаний выступили директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервиса» Роман Пустарнаков и директор по развитию партнерской сети UiPath в России Светлана Архипкина.

«Газинформсервис» осуществляет консалтинговые услуги в области защиты технологий RPA. В частности, для обеспечения контроля целостности кода роботизированного бизнес-процесса используется программный комплекс собственной разработки компании Efros Config Inspector. Это комплексное решение для контроля различных элементов ИТ-инфраструктуры, список которых недавно пополнился программными роботами от UiPath.

На сегодняшний день центр компетенции компании «Газинформсервис» успешно протестировал технологические возможности UiPath и разработал актуальные сценарии защиты платформы.

«Сегодня компании, внедрившие или планирующие внедрить средства роботизации бизнес-процессов все чаще задаются вопросами безопасности: как управлять правами доступа робота, как обеспечить целостность бизнес-процесса, как защититься от инсайдера, планирующего сделать в коде робота программные "закладки". Эти и другие задачи нам удалось решить, используя накопленный нами опыт в решении задач обеспечения кибербезопасности самых требовательных заказчиков», – отметил директор департамента организации работ с заказчиками «Газинформсервиса» Роман Пустарнаков.

«Хотелось бы отметить выбор правильного, с нашей точки зрения, стратегического подхода к применению защищенных решений RPA с учетом современных угроз безопасности информации. Мы очень рады, что специалисты центра компетенций "Газинформсервис" смогли оперативно протестировать разнообразные совместные сценарии и верим в то, что наше сотрудничество поспособствует успешной и безопасной цифровизации ведущих компаний России», – отметила директор по развитию партнерской сети UiPath Светлана Архипкина.



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