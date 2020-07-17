Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science

Новое исследование Coursera доказало, что россияне по-прежнему являются сильными техническими специалистами, опережая зарубежных коллег в области науки о данных.

Особенности исследования

Россияне показали 100-процентное владение навыками, связанными с технологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое исследование проводилось год назад.

Coursera собрала и проанализировала результаты обучения за год 65 млн человек, имеющих отношение к 10 отраслям. Обучающиеся из 60 стран являются не только пассивными слушателями платформы, но и сдают тесты и экзамены через сайт или с помощью приложений для iPhone и Android. Занятия и курсы ранжируются по уровню сложности, после чего анализируется, насколько хорошо слушатели справились с задачей. При проведении исследования было выделено 11 направлений обучения в сфере бизнеса, технологий и науки о данных.

Россияне оказались первыми в рейтинге при овладении дисциплинами, связанными с технологиями (искусственный интеллект, Javascript, веб-разработка, кибербезопасность, нейронные сети и др.). В этом рейтинге они опередили белорусов (2 место), швейцарцев (3 место), украинцев (4 место) и финнов (5 место). Также российские студенты показали лучшие результаты при овладении навыками, связанными с наукой о данных: программирование на Python и SQL, линейная алгебра, облачные APIи др. Тут Россия обошла Швейцарию, Бельгию, Австрию, и Финляндию, которая снова заняла пятое место. Студенты из США и Великобритании оказались на 23 и 24 местах соответственно.

Россия опережает десятки стран по навыкам в области технологий и науки о данных

Итоги можно назвать весьма значительными для россиян, особенно если учесть, что на платформе из 65 млн обучаются всего 1,8 млн российских студентов.

Часть работ исследования пришлась на период, связанный с пандемией. Исследователи отмечают, что эта ситуация и увеличение безработицы во многих странах сильно повлияли на изменение мотивации и возможности людей обучаться новым навыкам.

При этом, в прошлом году россияне, по данным исследования 2019 г., заняли лишь 18 место рейтинга по результатам овладения дисциплинами, связанными с технологиями, и 25 — по результатам анализа полученных знаний в области науки о данных. В пятерку лидеров рейтинга в области технологий тогда вошли Аргентина, Чехия, Австрия, Испания и Польша. А лидерами рейтинга в области науки о данных стали тогда Израиль, Швейцария, Бельгия, Австрия и Швеция. Столь разительные изменения в рейтингах авторы исследования никак не объясняют.

Успех россиян подкреплен сильной технической школой

Российские вузы выпускают более 450 тыс. профессионалов инженерных специальностей в год. Важным фактором является то, что информатика остается обязательным предметом изучения в средней школе. Также помогает развить навыки в сфере технологий сотрудничество школ, вузов и ведущих ИТ-компаний. Программисты неоднократно побеждали на международных конкурсах, опережая китайских и американских специалистов.

Россиянам нужно «прокачивать» бизнес-навыки

Чуть хуже российские студенты проявили себя в овладении дисциплинами в сфере бизнеса, среди которых навыки пользования Microsoft Excel, проектный менеджмент, цифровой маркетинг, управление цепочкой поставки, управление персоналом, продактплейсмент и другие. Россия заняла всего лишь 9 место в рейтинге по общим навыкам ведения бизнеса. В пятерке лидеров — Швейцария, Австрия, Дания, Финляндия и Объединенные арабские эмираты. Одна из причин отставания, по словам исследователей, в том, что в России не хватает конвейера стартапов, чтобы помочь талантливым ИТ-специалистам обеспечить высокооплачиваемые рабочие места.

Напомним, что в июне 2020 г. Coursera открыла бесплатный доступ для студентов курсов и колледжей по всему миру к 3800 курсам. В настоящее время, по данным сайта Coursera.org, платформа сотрудничает с 212 партнерами, среди них университеты, восемь из которых российские, и крупные компании и фонды. В России, кроме «Яндекса», это еще Mail.Ru Group, Фонд развития онлайн-образования и Корпоративный университет Сбербанка.