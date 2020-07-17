Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science
Новое исследование Coursera доказало, что россияне по-прежнему являются сильными техническими специалистами, опережая зарубежных коллег в области науки о данных.
Особенности исследования
Россияне показали 100-процентное владение навыками, связанными с технологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое исследование проводилось год назад.
Coursera собрала и проанализировала результаты обучения за год 65 млн человек, имеющих отношение к 10 отраслям. Обучающиеся из 60 стран являются не только пассивными слушателями платформы, но и сдают тесты и экзамены через сайт или с помощью приложений для iPhone и Android. Занятия и курсы ранжируются по уровню сложности, после чего анализируется, насколько хорошо слушатели справились с задачей. При проведении исследования было выделено 11 направлений обучения в сфере бизнеса, технологий и науки о данных.
Россияне оказались первыми в рейтинге при овладении дисциплинами, связанными с технологиями (искусственный интеллект, Javascript, веб-разработка, кибербезопасность, нейронные сети и др.). В этом рейтинге они опередили белорусов (2 место), швейцарцев (3 место), украинцев (4 место) и финнов (5 место). Также российские студенты показали лучшие результаты при овладении навыками, связанными с наукой о данных: программирование на Python и SQL, линейная алгебра, облачные APIи др. Тут Россия обошла Швейцарию, Бельгию, Австрию, и Финляндию, которая снова заняла пятое место. Студенты из США и Великобритании оказались на 23 и 24 местах соответственно.
Итоги можно назвать весьма значительными для россиян, особенно если учесть, что на платформе из 65 млн обучаются всего 1,8 млн российских студентов.
Часть работ исследования пришлась на период, связанный с пандемией. Исследователи отмечают, что эта ситуация и увеличение безработицы во многих странах сильно повлияли на изменение мотивации и возможности людей обучаться новым навыкам.
При этом, в прошлом году россияне, по данным исследования 2019 г., заняли лишь 18 место рейтинга по результатам овладения дисциплинами, связанными с технологиями, и 25 — по результатам анализа полученных знаний в области науки о данных. В пятерку лидеров рейтинга в области технологий тогда вошли Аргентина, Чехия, Австрия, Испания и Польша. А лидерами рейтинга в области науки о данных стали тогда Израиль, Швейцария, Бельгия, Австрия и Швеция. Столь разительные изменения в рейтингах авторы исследования никак не объясняют.
Успех россиян подкреплен сильной технической школой
Российские вузы выпускают более 450 тыс. профессионалов инженерных специальностей в год. Важным фактором является то, что информатика остается обязательным предметом изучения в средней школе. Также помогает развить навыки в сфере технологий сотрудничество школ, вузов и ведущих ИТ-компаний. Программисты неоднократно побеждали на международных конкурсах, опережая китайских и американских специалистов.
Россиянам нужно «прокачивать» бизнес-навыки
Чуть хуже российские студенты проявили себя в овладении дисциплинами в сфере бизнеса, среди которых навыки пользования Microsoft Excel, проектный менеджмент, цифровой маркетинг, управление цепочкой поставки, управление персоналом, продактплейсмент и другие. Россия заняла всего лишь 9 место в рейтинге по общим навыкам ведения бизнеса. В пятерке лидеров — Швейцария, Австрия, Дания, Финляндия и Объединенные арабские эмираты. Одна из причин отставания, по словам исследователей, в том, что в России не хватает конвейера стартапов, чтобы помочь талантливым ИТ-специалистам обеспечить высокооплачиваемые рабочие места.
Напомним, что в июне 2020 г. Coursera открыла бесплатный доступ для студентов курсов и колледжей по всему миру к 3800 курсам. В настоящее время, по данным сайта Coursera.org, платформа сотрудничает с 212 партнерами, среди них университеты, восемь из которых российские, и крупные компании и фонды. В России, кроме «Яндекса», это еще Mail.Ru Group, Фонд развития онлайн-образования и Корпоративный университет Сбербанка.