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«Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку

Аналитики «Авито Подработки» изучили спрос на временную занятость в российских регионах и выяснили, где больше всего выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предложений, чем в аналогичном периоде 2024 г. Средние зарплатные предложения на подработку в регионе варьируются от 50 тыс. до 60 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Компании Костромской области стали чаще искать комплектовщиков (+149%) — за подработку им предлагали от 35 тыс. до 75 тыс. руб/мес в зависимости от количества и продолжительности рабочих смен, а также от числа собранных заказов. Активнее стали предлагать подработку разнорабочим (+37%), средние зарплатные предложения для которых весной текущего года варьировались от 50 тыс. до 70 тыс. руб/мес. На 35% выросло количество предложений для курьеров — специалисты могли рассчитывать на заработок от 45 тыс. до 80 тыс. руб/мес за свои услуги в зависимости от количества смен и выполненных заказов, региона работы и чаевых.

Вслед за Костромской областью в рейтинге регионов с самым высоким спросом на временную занятость со стороны компаний расположилась Тамбовская область, где спрос на исполнителей вырос на 77% за год. Весной текущего года подрабатывающие жители региона в среднем могли рассчитывать на вознаграждение в размере от 40 тыс. до 55 тыс. руб/мес.

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В Тамбовской области больше всего вырос спрос на фасовщиков (+108%), которым предлагали от 30 тыс. до 50 тыс. руб/мес. Также в регионе в два раза (+102%) за год увеличилось число предложений для грузчиков — в среднем предлагали от 40 тыс. до 55 тыс. руб/мес. На 88% больше за последний год стало предложений для комплектовщиков — они могут получать от 35 тыс. до 45 тыс. руб/мес.

Третьим в списке регионов с высоким спросом на временных исполнителей весной этого года стала республика Саха (Якутия), здесь число предложений о подработке с прошлого года выросло на 64%, а среднее предлагаемое вознаграждение в регионе составляло 50 – 60 тыс. руб/мес. Чаще всего в Якутии стали требоваться курьеры (+86%) — этой весной им предлагали от 50 до 90 тыс. руб/мес. За год в регионе увеличилась потребность в таксистах (+11%). Средние предлагаемые зарплаты для исполнителей варьируются от 60 до 120 тыс. руб/мес в зависимости от количества заказов.

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