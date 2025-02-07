«Контур» и Pyrus выпустили совместное решение для автопроверки контрагентов

В low-code платформе для автоматизации бизнес-процессов Pyrus появилась моментальная проверка контрагентов. Новая возможность добавилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Pyrus — low-code платформа для управления задачами и процессами: удобное сочетание task-менеджера и бизнес-мессенджера. Используется для управления продажами, проектами, ИТ, персоналом и документооборотом. Платформа настраивается без программирования для автоматизации любых бизнес-процессов. Доступны веб-версия и мобильное приложение.

«Контур.Фокус» — сервис для комплексной оценки контрагентов. Позволяет проверять российские и зарубежные компании, а также физлиц. Помогает соблюдать требования 115-ФЗ, управлять бизнес-рисками и избегать штрафов со стороны регулятора. Входит в экосистему для бизнеса «Контур.

Теперь в задачу и переписку в Pyrus можно загрузить данные из «Контур.Фокуса» по интересующему юрлицу или ИП и получить информацию о судах и взысканиях с контрагента, финансовом состоянии, месте в отрасли, руководителях, численности штата и по еще более чем 20 параметрам. Поля задачи в Pyrus заполнятся данными автоматически.

Решение будет полезно юристам, бухгалтерам, маркетологам, администраторам, безопасникам, сотрудникам коммерческих подразделений – всем, кому важно быстро убедиться в благонадежности своего контрагента без прерывания бизнес-процесса.

Алексей Риттер, генеральный директор Pyrus: «Любая организация, независимо от сферы деятельности, регулярно заключает договоры с другими компаниями. Чтобы не начать работу с недобросовестным бизнес-партнером, важно собрать о нем информацию и сделать вывод о благонадежности. Ручной поиск информации о контрагенте и занесение этих сведений в единый документ может сильно замедлить бизнес-процессы. Автоматическая загрузка данных из «Контур.Фокуса» в задачу Pyrus эффективно решает эти вопросы, экономит время и исключает ошибки».

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «В наше время автоматизация бизнес-процессов — это жизненная необходимость для любого бизнеса. Интеграция данных о субъектах предпринимательской деятельности в информационную систему компании значительно упрощает работу специалистов любой функции: от маркетинга и продаж до служб безопасности и юристов».