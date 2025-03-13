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В России представили мобильное приложение для управления поддержкой в торговых точках

Компания Pyrus анонсировала новое мобильное приложение «Помощник», предназначенное для оптимизации службы поддержки в торговых точках и предприятиях общественного питания. Решение структурирует взаимодействие между сотрудниками розничных сетей и специалистами техподдержки, разделяя каждую проблему в отдельный чат. Об этом CNews сообщили представители Pyrus.

«Помощник» нацелен на решение типичной проблемы сетевого ритейла и ресторанного бизнеса — неструктурированной коммуникации между точками продаж и службами поддержки. В отличие от общих чатов, где сообщения по разным вопросам перемешиваются, новое решение создает упорядоченную систему обработки обращений. Это особенно актуально для сетей, управляющих большим количеством локаций.

Техническая реализация «Помощника» интегрирована с основной платформой Pyrus. Каждому чату в мобильном приложении соответствует задача в системе, что позволяет автоматически фиксировать ключевые показатели: время первого ответа, историю коммуникации, момент закрытия заявки и оценку качества обслуживания.

Подключение сотрудников к чатам происходит через механизм приглашений. Администратор может отправить специальную ссылку или сгенерировать QR-код для размещения в заведении. Сотрудники, зарегистрировавшись в приложении, получают доступ к истории обращений своей точки и могут создавать новые заявки, которые сразу попадают к специалистам поддержки. Функциональность приложения позволяет одному сотруднику подключаться к нескольким точкам, если он работает на разных объектах сети. Руководство может отслеживать эффективность службы поддержки через систему аналитики, оценивая среднее время реакции и разрешения проблем.

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Для действующих клиентов Pyrus приложение предоставляется бесплатно и не требует приобретения дополнительных лицензий. Настройка системы занимает минимальное время и производится через добавление расширения «Чат в мобильном приложении» в существующей инфраструктуре Pyrus.

Приложение уже тестируется несколькими игроками рынка.

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