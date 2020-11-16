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Онлайн-платформа «Пайрус» представила интеграцию с «Диадок»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Онлайн-платформа Pyrus объявила об интеграции с популярным сервисом электронного документооборота «Диадок». Она позволяет организовать в «Пайрусе» не только внутренний, но и внешний документооборот, объединив всю работу бизнеса в одной системе.

«Pyrus — платформа широкого назначения. Компании используют её не только для документооборота, но и как workflow или CRM систему, для организации процесса обслуживания клиентов, работы служб техподдержки, для управления задачами и проектами. Иметь одну систему для множества разных процессов — очень удобно, — сказал CEO Pyrus Максим Нальский. — Электронный документооборот — это, конечно, одно из важнейших направлений развития нашей платформы. В любой компании рано или поздно наступает необходимость навести порядок в документах и иметь четкое и прозрачное понимание, кто, что и когда согласовал. Особенно актуальным это становится спустя пару лет, когда встает какой-то неожиданный вопрос по документу трёхлетней давности. В этот момент нужно поднять историю, и система документооборота — практически единственный способ это сделать, потому что искать в почте или WhatsApp-чатах, кто сказал «да», — невозможно, никаких концов не найдёшь».

Многие компании давно согласовывают в «Пайрусе» внутренние электронные документы — договора, счета на оплату, заявления на командировки и т.д. Но теперь любой документ при необходимости можно отправить вовне, на подпись контрагенту, прямо из той же заявки в «Пайрусе». Для подключения интеграции нужно всего несколько минут и действующий аккаунт в «Диадок». На последнем этапе маршрута согласования документа в «Пайрусе» появится робот, который сам отправит прикрепленный документ в систему «Диадок». Далее «Пайрус» автоматически отследит подписание с той стороны, и, как только контрагент примет решение, во входящие задачи в «Пайрусе» придет уведомление: подписал он или отказался.

«Основной плюс — в экономии времени сотрудников. Им больше не нужно дергать бухгалтерию, юридическую службу или офис-менеджеров с вопросами о том, подписан ли документ, а тем, в свою очередь, — проверять Диадок или почту в ожидании новостей», — комментирует Максим Нальский.

Разработка интеграции — от обсуждения сценариев до тестирования и сбора обратной связи — заняла около двух месяцев. «Мы всегда начинаем с проработки сценариев использования, так как для нас очень важно, чтобы интерфейс был удобным и функциональным, — отметил Максим Нальский. — В случае с Диадоком, помимо очевидных вариантов — обмена договорами и актами с клиентами и партнерами — обнаружили и другие интересные сценарии. Например, сеть фитнес-центров может через эту интеграцию подписывать какие-то внутренние документы со своими тренерами, если они индивидуальные предприниматели».

Интеграция Pyrus и «Диадок» позволяет сократить количество бумаг в офисе, наладить оперативный и удобный обмен с партнерами юридически значимыми электронными документами и всегда вовремя их собирать — для налоговой, банка, отчета руководству или для любых других задач. В будущем, по мере поступления запросов с рынка, компания планирует и другие интеграции с аналогичными системами внешнего документооборота.

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