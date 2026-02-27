Платформа Pyrus представила встроенные ИИ-инструменты для автоматизации бизнес-процессов

Компания Pyrus объявила о запуске встроенных инструментов на базе искусственного интеллекта — ИИ-ассистента и ИИ-ботов. Решения ускоряют работу с корпоративной информацией и автоматизируют повторяющиеся операции в бизнес-процессах, оставаясь внутри единого рабочего пространства Pyrus. Инструменты настраиваются без программирования и уже доступны пользователям платформы. Об этом CNews сообщили представители Pyrus.

ИИ в бизнесе: эффект понятен, внедрение — сложнее

Крупные компании уже переходят от пилотов к системному применению генеративного ИИ и измеряют эффект в показателях бизнеса. По данным исследования «Искусственный интеллект в России — 2025: тренды и перспективы», 71% крупных российских компаний используют генеративный ИИ хотя бы в одной функции. 78% компаний отмечают экономический эффект от внедрения ИИ; чаще всего он связан со снижением операционных затрат, а рост выручки за счёт новых сервисов и продуктов фиксируют 25% компаний.

В микро-и малом бизнесе ИИ тоже становится практическим инструментом, но барьеры внедрения остаются ощутимыми. В исследовании проекта ПРИМ ФОМ (совместно со Сбером и Минэкономразвития России) 57% предпринимателей сообщили, что использовали ИИ в работе за последний год. При этом две трети опрошенных (66%) отмечают потребность в помощи, чтобы применять ИИ эффективнее — чаще всего в выборе подходящих инструментов (30%), во внедрении и технической поддержке (25%), а также в освоении практик формулирования запросов (24%).

На практике ИИ нередко остается «в отдельном контуре»: данные выгружают во внешние сервисы, а результат вручную переносят обратно в рабочие системы — либо подключают через интеграции, требующие разработки и поддержки. В Pyrus ИИ-инструменты встроены в платформу и работают рядом с корпоративными данными — в задачах, базе знаний и документах — чтобы сокращать разрыв между информацией, решением и действием.

ИИ-ассистент: быстрые ответы и работа с внутренними материалами — без переключений между системами

ИИ-ассистент работает прямо внутри Pyrus — в том месте, где сотрудники ведут рабочие обсуждения, согласуют документы и фиксируют решения. Он помогает быстрее ориентироваться в корпоративной информации и готовить рабочие ответы. Например, ассистент может: находить нужные сведения в накопленных рабочих материалах компании — переписке, задачах, регламентах и документах; структурировать информацию: делать краткие резюме обсуждений и статей базы знаний; помогать в работе с документами: анализировать, сопоставлять версии и выделять ключевые изменения; переводить аудио в текст: например, фиксировать итоги встреч и звонков и превращать их в понятные договоренности и следующие шаги; упрощать организационные действия: помогать найти ответственного, собрать контекст по теме и не потерять важное — через напоминания и структурирование.

В результате сотрудники тратят меньше времени на поиск, уточнения и ручное оформление итогов — а работа с информацией становится прозрачнее и управляемее.

ИИ-боты: автоматизация повторяющихся шагов в процессах по текстовому описанию

ИИ-боты автоматизируют рутинные операции внутри процессов — там, где обычно требуется много однотипных действий и контроля. Их можно настроить без кода: достаточно описать сценарий обычным языком, как при постановке задачи коллеге.

Например, ИИ-боты могут: обрабатывать входящие обращения (из мессенджеров, почты, форм, заявок): понять тему, классифицировать и направить в нужный маршрут; выполнять первичную обработку материалов: извлекать ключевые данные из документов и аудио, готовить выжимку, отмечать важные фрагменты; автоматически заполнять и проверять данные в карточке заявки/задачи, чтобы уменьшить ошибки и возвраты на доработку; переводить процесс на следующий этап: менять статус и назначать участников; формировать ответ клиенту или сотруднику на основе корпоративных знаний и регламентов.

Итог для бизнеса — меньше ручной рутины, уточнений и согласований, быстрее цикл обработки, меньше ошибок и понятнее контроль исполнения.

Как ИИ работает с корпоративными данными

В Pyrus применяется подход RAG (Retrieval-Augmented Generation): модель обращается к данным компании (база знаний, задачи, документы) и формирует ответы и действия в конкретном бизнес-контексте. Это повышает прикладную точность результатов и помогает использовать ИИ в операционной работе — там, где важны воспроизводимость и контроль.

«Рынок взрослеет: ИИ выигрывает там, где встроен в бизнес-процессы и уменьшает операционные издержки. Мы считаем, что следующий стандарт для корпоративных платформ — это ИИ, который работает рядом с данными и сразу превращает их в действия. Именно такую модель мы реализовали в Pyrus», — Максим Нальский, основатель Pyrus.