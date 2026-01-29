Платформа Pyrus запустила систему кадрового документооборота с бесплатной электронной подписью

Компания Pyrus объявила о запуске решения для кадрового электронного документооборота (КЭДО) с использованием государственной электронной подписи. «Pyrus КЭДО» работает на базе собственной платформы и позволяет организациям полностью отказаться от бумажных кадровых документов, автоматизируя процессы их создания, согласования и подписания.

Ключевая особенность решения — интеграция с сервисом «Госключ» от Минцифры России. Сотрудники подписывают кадровые документы с помощью бесплатной электронной подписи без затрат на выпуск и ежегодное продление сертификатов, в то время как в классических КЭДО-системах стоимость электронной подписи для одного сотрудника составляет 500–1000 рублей в год.

Несмотря на рост интереса к КЭДО, многие компании среднего сегмента откладывают внедрение таких решений. Причины — необходимость запускать отдельную систему, обучать сотрудников работе в новом интерфейсе и нести дополнительные расходы. «Pyrus КЭДО» позволяет избежать этих сложностей: кадровый документооборот разворачивается в единой платформе, где компании могут выстраивать не только HR-процессы, но и решать другие бизнес-задачи.

«Для многих компаний внедрение КЭДО до сих пор связано с высокими затратами и сложностью запуска. Интеграция «Pyrus КЭДО» с «Госключом» позволяет упростить этот переход и сделать электронное подписание кадровых документов доступным для всех сотрудников. При этом компании экономят не только на стоимости самой электронной подписи, но и на программном обеспечении для её использования — для малого и среднего бизнеса это даёт экономию в сотни тысяч рублей в год», — отметил основатель Pyrus Максим Нальский.

Решение «Pyrus КЭДО» интегрируется с программой «1С:ЗУП». HR-специалисты могут формировать кадровые документы в «1С» и отправлять их на согласование и подписание в Pyrus за несколько кликов, исключая двойной ввод данных в разных системах.

Для подписания документов сотруднику достаточно установить бесплатное мобильное приложение «Госключ» и выпустить усиленную неквалифицированную или квалифицированную электронную подпись. УНЭП оформляется полностью онлайн, без визита в МФЦ, а аккаунт «Госключа» автоматически привязывается к подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуг».

В «Pyrus КЭДО» можно подписывать все кадровые документы, допустимые для электронного подписания в соответствии с ТК РФ. При изменении законодательства или внутренних требований компании HR-специалисты могут самостоятельно адаптировать шаблоны документов и маршруты согласования с помощью визуального конструктора.

«Pyrus мы пользуемся активно для автоматизации различных процессов, в том числе и для HR. Поэтому, при переходе на «КЭДО в Pyrus» нам было важно, что это не будет ещё одним отдельным инструментом. В результате работа в «Pyrus КЭДО» и подписание кадровых документов через «Госключ» легко встроились в привычные процессы, а взаимодействие с сотрудниками на всех этапах — от найма до завершения трудовых отношений такое же быстрое и простое», — отметила Ольга Фонина, HR-директор компании iiko.