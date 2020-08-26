«Сбклауд» начала предоставлять услуги хостинга со спецтарифами для СМБ

«Сбклауд» вышла на рынок услуг хостинга, предоставляя специальные тарифы для среднего и малого бизнеса. Хостинг от «СБКлауд» позволяет обеспечить заказчиков надежными и масштабируемыми онлайн-ресурсами для любых бизнес-задач: от поддержки корпоративных сайтов и хранения данных до организации удаленной работы сотрудников.

Линейка тарифов сформирована исходя из потребностей разных типов бизнеса, что упрощает выбор наиболее подходящих условий хостинга. Например, один из базовых тарифов разработан с учетом запросов небольших компаний и фрилансеров, которым необходимо поддерживать несложные сайты, портфолио, лендинги, коммуникации с заказчиками и внутри небольших команд. Если же требуется поддержка ресурсов с повышенной нагрузкой и высокими требованиями к стабильности - например, сайтов, ИТ-систем и корпоративных порталов на Bitrix, интернет-магазинов со множеством товарных позиций, систем управления проектной работой, можно выбрать один из профессиональных тарифов или получить выделенные ресурсы, подключившись к услуге VPS (Virtual Private Server). Хостинг от «Сбклауд» обеспечивает все потребности заказчиков в облачных сервисах: от базовых услуг аренды вычислительных ресурсов до предоставления ИТ-инфраструктуры частного облака, виртуальных ЦОДов и PaaS-сервисов.

«В период массового перехода на удаленную работу мы видели, что многим клиентам было сложно определиться, какой объем ресурсов и услуг нужен. Поэтому наш подход к предоставлению хостинга направлен на то, чтобы бизнес любого масштаба получил решение для поддержки и текущих задач, и задач развития. Отсюда наш принцип формирования тарифов: «от бизнеса», а не «от IT»», - сказал исполнительный директор «Сбклауд» Георгий Мегрелишвили.

Во все тарифы включена круглосуточная квалифицированная техподдержка в режиме 24/7. Для самостоятельного управления арендованными ресурсами пользователям доступна удобная и интуитивно понятная панель управления ISPmanager. Пользователь может не только видеть, какие ресурсы заказаны и как используются, но и гибко управлять ими, менять тарифы, подключать дополнительные опции. ISPmanager успешно используется многими хостинг-провайдерами Европы, а в России, согласно независимому исследованию Тэглайн, возглавляет рейтинг наиболее популярных панелей управления хостингом, используемых в веб-студиях и интернет-агентствах.

Услугу хостинга «Сбклауд» предоставляет на базе обновленной платформы MakeCloud - российской разработки, успешно использующейся для проектов по организации виртуальной ИТ-инфраструктуры с 2014 года. Платформа развернута на серверном оборудовании класса Hi-End от ведущих производителей. Преимуществом хостинга от «Сбклауд» является также гарантированная безопасность данных: оборудование и ресурсы размещены в ЦОД «Трастинфо», одном из самых крупных и защищенных дата-центров РФ (входит в Топ-10 по данным рейтинга CNews и других аналитических агентств).