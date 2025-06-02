Контур.Сайн — сервис для ЭДО с физическими лицами и самозанятыми. Позволяет компаниям подписывать документы с фрилансерами и клиентами, даже если у них нет КЭП. Стороны используют неквалифицированную электронную подпись (НЭП), которую получают в сервисе за 5 минут. Сайн работает онлайн или в корпоративной системе через API.