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СКБ Контур Контур.Сайн
Контур.Сайн — сервис для ЭДО с физическими лицами и самозанятыми. Позволяет компаниям подписывать документы с фрилансерами и клиентами, даже если у них нет КЭП. Стороны используют неквалифицированную электронную подпись (НЭП), которую получают в сервисе за 5 минут. Сайн работает онлайн или в корпоративной системе через API.
УПОМИНАНИЯ
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 31 1
|Microsoft Windows 15910 1
|Apple macOS 2113 1
|Apple iOS 7976 1
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