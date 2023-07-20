В «Контур.сайне» можно разделить документооборот отделов и отправить документы за счет заказчика

Модуль «Подразделения» позволяет разделить документооборот разных отделов. Достаточно создать в сервисе подразделение, добавить в него нужных сотрудников. Теперь работники будут работать только с документами своего отдела и не увидят документы других подразделений. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Например, отдел маркетинга заключает договоры на копирайтинг, рекламу и видеомонтаж. Техническая служба использует услуги грузчиков и разнорабочих. Документооборот этих отделов не пересекается, поэтому стоит организовать его раздельно: тогда сотрудники смогут быстрее находить договоры своего отдела и не будут знать траты соседнего подразделения.

С модулем «Обратная тарификация» компания может платить за документы, которые получила от контрагента. Это актуально, когда контрагент должен первым подписывать и отправлять документы, например, акты выполненных работ. При этом оплату с него не возьмут — документ спишется с баланса компании-получателя.

«Контур.сайн» — сервис для ЭДО с физическими лицами и самозанятыми. Позволяет компаниям подписывать документы с фрилансерами и клиентами, даже если у них нет КЭП. Стороны используют неквалифицированную электронную подпись (НЭП), которую получают в сервисе за пять минут. «Сайн» работает онлайн или в корпоративной системе через API.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.