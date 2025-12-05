Разделы

В сервисе «Сайн» от «Контура» можно заранее выявить риски сотрудничества с самозанятыми

На платформе «Фриланс» (дополнительное решение «Сайна» для работы с самозанятыми) появился новый модуль — «Анализ рисков». Он помогает бизнесу проверять работу с самозанятыми по тем же критериям, которыми руководствуется налоговая служба при оценке подмены трудовых отношений. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Сайн» — сервис электронного документооборота с физлицами и самозанятыми. В нем можно подписывать любые документы неутвержденных форматов с помощью ПЭП, НЭП или КЭП, а также автоматизировать полный цикл работы с самозанятыми — от оформления договоров до выплат и получения чеков. Сервис входит в экосистему Контура и интегрируется с «».

Цифровизация

«Анализ рисков» автоматически анализирует договоры, акты, чеки и выплаты по 25 критериям от ФНС, выявляет потенциальные нарушения и показывает уровень риска — низкий, средний или высокий. По каждому пункту модуль предлагает рекомендации, как устранить замечания и снизить вероятность претензий со стороны налоговой инспекции.

Владимир Порохонько, руководитель проекта «Контур.Сайн»: «Сейчас ФНС уделяет все больше внимания сотрудничеству бизнеса с самозанятыми, оценивает риски переквалификации отношений в трудовые. И даже если бизнес уверен, что не нарушает закон, можно легко упустить признаки, которые ФНС расценит как основание для переквалификации. Мы разработали инструмент, с помощью которого бизнес сможет быстро найти уязвимые места до того, как это сделает налоговый инспектор, и продолжит работать, не опасаясь штрафов и доначислений налогов».

