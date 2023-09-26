«Контур.сайн» первым из продуктов «Контура» стал доступен незрячим и слабовидящим пользователям

Команда сервиса для ЭДО с физлицами «Контур.сайн» добавила в продукт семантическую разметку. Это поможет пользователям с нарушениями зрения подписывать электронные документы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Основные пользователи «Контур.сайна» — самозанятые, которые работают удаленно. Среди них есть незрячие и слабовидящие люди, которые используют скринридеры. Чтобы они могли работать в «Сайне» самостоятельно, команда доработала сервис в соответствии с требованиями доступности цифрового контента.

Скринридеры — это программы экранного доступа, при помощи которых незрячие пользователи взаимодействуют с цифровым контентом. К ним относятся Jaws for Windows, NVDA для Windows, Voice Over для macOS и iOS, TalkBack, Jieshuo для мобильных устройств. Чтобы эти программы корректно обрабатывали информацию, в «Контур.сайн» добавили семантическую разметку. Благодаря этому пользователь, использующий скринридер, сможет понять структуру страницы и перемещаться по интерактивным элементам управления: кнопкам, ссылкам и полям для ввода текста.

Сергей Новосельцев, менеджер проекта «Контур.сайн»: Клиенты «Контур.сайн» абсолютно разные, но мы одинаково помогаем им добиться успеха в своей деятельности. Когда я узнал, что нашим сервисом пользуются незрячие, познакомился с их сценариями работы, понял, что сервис упрощает жизнь и открывает новые возможности для оперативной работы. Меня и команду это очень вдохновило, поэтому мы добавили семантическую разметку.

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«Контур.сайн» — сервис для электронного документооборота с физическими лицами и самозанятыми клиентами и контрагентами. Он используется для подписания договоров, актов, счетов, доверенностей и других документов. Для работы в «Контур.сайн» не нужно покупать электронную подпись: пользователи получают ее бесплатно и удаленно после регистрации.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.