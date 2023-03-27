«Контур.сайн» помог рекламному агентству CREON перейти на ЭДО с самозанятыми исполнителями

С помощью электронного документооборота компания снизила стоимость подписания документов на 60%. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

CREON — коммуникационная группа, которая оказывает комплекс маркетинговых услуг по всей стране. Для участия в проектах агентство прибегает к сотрудничеству с самозанятыми исполнителями. С ними заключают договоры и подписывают акты выполненных работ.

Переход на электронный документооборот с самозанятыми компания начала в июне 2021 г. Она работала в проектной группе «Контур.сайна» и стала одним из первых ее пользователей. За время работы в сервисе: стоимость подписания документов снизилась больше, чем на 60%, с 87 до 33 руб. Экономия в месяц примерно равна средней зарплате одного сотрудника. Сотрудники стали тратить на 30% меньше времени на обработку документов. Документы доставляются без потерь и задержек. Это позволило быстрее проводить выплаты исполнителям.

Андрей Боронин, финансовый директор рекламного агентства CREON: «Благодаря «Контур.сайну» мы смогли не только выстроить простую и надежную систему документооборота, но и значительно сократили затраты. Работая в сервисе, легко спрогнозировать стоимость и возможность подписания документов в проектах в разных регионах России. ЭДО удобен и для исполнителей. Им больше не нужно приезжать в офис, чтобы подписать документы. А выплаты стали приходить быстрее, ведь мы стали тратить меньше времени на обработку актов».

Владимир Порохонько, руководитель сервиса «Контур.Сайн»: «Агентство CREON было одним из первых пользователей «Сайна». Мы рады, что сервис помог такому крупному агентству систематизировать подписание документов с исполнителями, а также свести к минимуму использование бумаги. CREON» инициировал разработку многих функций сервиса. Например, благодаря агентству у нас появился модуль для интеграции».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.