«Контур» принял на работу больше 100 молодых разработчиков

Ежегодно компания проводит ИТ-стажировки для талантливой молодежи. По итогам стажировки 2022 г. в компании осталось 109 программистов из разных городов. Больше 80 из них — жители Урала. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур» проводит ИТ-стажировки уже 13 лет, это один из способов вырастить талантливых специалистов и наполнить родной регион кадрами. Начинающих программистов набирают в несколько направлений: Backend C#, Frontend, Data Science, iOS и др. Стажеры работают над реальными задачами, получают профессиональные навыки и перенимают опыт разработчиков компании. Лучших выпускников стажировки «Контур» приглашает на работу.

В 2022 г. стажировку прошли 143 человека,109 из них продолжат работу в компании. Большинство оставшихся из Екатеринбурга, есть ребята из Перми, Ижевска, Новосибирска, Самары и Санкт-Петербурга.

Алексей Кирпичников, руководитель управления разработки в «Контуре»: «ИТ-стажировка — это задел на будущее. Во время нее мы уделяем много внимания адаптации и наставничеству молодых разработчиков, а еще показываем, что “Контур” — это место, где готовы вкладываться в развитие своих сотрудников. С помощью стажировки мы получаем самых мотивированных сотрудников, которые попробовали поработать с нами и осознанно решили остаться, потому что им здесь понравилось. Каждый год мы адаптируем программу стажировок в зависимости от потребностей компании и ситуации на рынке труда. Балансируем так, чтобы брать как можно больше талантливых ребят и помогать им развиваться, но при этом не перегрузить наших наставников. В этом году потребности компании и ситуация на рынке труда позволили нам нанять большое количество сильных начинающих специалистов».

Сейчас компания приглашает начинающих разработчиков на бесплатные ИТ-курсы. На них вы сможете погрузиться в программирование, пообщаться с опытными разработчиками компании, а после — попасть на летнюю стажировку. Узнать подробнее о курсах и направлениях стажировки можно на сайте «Контура».

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 г. составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.