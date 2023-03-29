Российские женщины теснят мужчин в ИТ. Их все чаще приглашают на работу, число соискательниц растет бешеными темпами

Российская ИТ-отрасль очень быстро насыщается специалистами женского пола. Работодатели все охотнее приглашают их на работу, а сами соискательницы все чаще размещают резюме. В ИТ идут женщины всех возрастов — от 14 до 60 лет, с высшим образованием и с сертификатами о прохождении онлайн-курсов.

У ИТ женское лицо

В России стремительно увеличивается число женщин, работающих в сфере информационных технологий, и еще быстрее растет количество тех, кто хочет попробовать себя в ИТ, пишет «Коммерсант». Для сравнения, в ковидный 2020 г. доля женщин в кадровом составе российской сферы ИТ находилась на уровне 30%, а по итогам 2022 г. выросла до 32%. В 2023 г. рост может быть еще более стремительным, с учетом того, как изменились пропорции женских резюме к мужским, притом за меньший промежуток времени.

Так, в 2021 г. резюме, опубликованных ИТ-соискателями мужского пола было на 56% больше, а всего год спустя процентное соотношение полностью поменялось — отныне количество женских резюме на 52% выше.

Опрошенные изданием эксперты не уточняют, что могло послужить причиной столь резким изменениям. Но нельзя исключать, что это может быть связано с происходящими в России и мире событиями, вынуждающими россиян мужского пола, в том числе и ИТ-шников, менять дислокацию и переезжать за пределы российских границ. При этом власти не очень довольны этим фактом и хотят запретить ИТ-шникам работать из-за рубежа, вынуждая тех увольняться и искать работу в стране пребывания.

Дорогу молодым

Российская сфера информационных технологий привлекает, по большей части, молодых женщин, хотя и представительницы старших возрастных групп тоже не возражают против освоения новой потенциально перспективной профессии. Как пишет «Коммерсант», прирост числа ИТ-специалистов женского пола в возрасте от 14 до 40 лет всего за год составил 41%. При этом, если рассматривать категорию от 41 до 60 лет, то здесь их стало больше в среднем на 50%.

Фото: FreePik Происходящее в российской ИТ-отрасли еще 15 лет назад казалось невозможным

В первом случае свою роль, вероятно, сыграли, в основном, образовательные учреждения, выпускающие ИТ-шников. Впрочем, это не всегда верно — в России, как сообщал CNews, существует острая нехватка преподавателей, способных дать студентам качественные знания в сфере информационной безопасности.

Приток женщин старшего возраста в ИТ — это следствие, по большей части, широкого распространения онлайн-школ, позволяющих за пару месяцев стать джуном в одной из популярных технопрофессий. Но здесь ситуация спорная, поскольку современные российские работодатели не очень хотят видеть в своем коллективе выпускников таких школ, не имеющих высшего образования по ИТ-профилю. И от пола соискателя в данном случае ничего не зависит.

Не мужская профессия

В то же время работодатели все чаще принимают в свои ИТ-отделы специалистов именно женского пола. Как показала статистика портала HeadHunter, что количество приглашений на работу в ИТ-сферу именно женщин резко увеличилось: если в 2021 г. их было около 58 тыс. против 108 тыс. приглашений для мужчин, то год спустя их стало 106,5 тыс. и 148,5 тыс. соответственно. Число приглашений для женщин выросло на 39%, а общий количественный разрыв, напротив, сократился.

Общемировая тенденция

Постепенная переориентация ИТ-отрасли на специалистов женского пола происходит не только в России — эта практика становится общемировой, сообщила изданию директор по маркетингу и коммуникациям компании «Иннотех» (входит в группу «Т1») Юлия Пославская. По ее словам, количество женщин в ИТ в глобальном масштабе увеличивается из ода в год — она привела в пример собирательную статистику за последние четыре года, согласно которой доля женщин, занятых в ИТ, выросла с 6,9% до 25%, то есть почти в четыре раза.

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По оценке Юлии Пославской, в России на женщин в настоящее время приходится около 29% кадрового состава ИТ-отрасли. «При этом крупные технологические компании все чаще публично заявляют о своих обязательствах по укреплению гендерного разнообразия, в том числе по увеличению числа женщин на технических и руководящих должностях», — сообщила она изданию.

Мужские и женские профессии

По мнению HR-директора GoodsForecast Елизаветы Русских, в современной ИТ-индустрии есть разделение на женские и мужские профессии, пишет «Коммерсант». К последним она относит, в том числе, работу разработчиком ПО, но подчеркивает, что женщины в этом сегменте тоже присутствуют и занимают различные должности, вплоть до руководящих.

По словам Русских, в современной России 50% руководителей проектов — женщины, а среди системных аналитиков их доля достигает 80%. Она добавила также, что в среднем на женщин приходится около 30% кадрового состава в российской ИТ-сфере.

Руководитель управления разработки «СКБ Контур» Алексей Кирпичников сообщил CNews, что в половая принадлежность не является значимым фактором в ИТ-отрасли. При этом он не исключил важной роли стереотипов относительно того, мужская эта сфера или нет. «В околоинженерные специальности действительно изначально больше приходит именно мальчиков: возможно, у родителей, учителей, самих выпускников срабатывают какие-то стереотипы», — сказал CNews Александр Кирпичников. Что до руководящих должностей в ИТ, то с самими информационными технологиями это никак не связана. По его словам, это сфера корпоративного управления, которую он считает более консервативной.

О влиянии стереотипов на преобладание мужчин в ИТ-отрасли сообщила изданию и HR-директор IW Group Надежда Алтухова. Она считает, что в первую очередь это следствие расхожего стереотипа о преобладании среди женщин гуманитарного, а не технического, склада ума. «Стереотип уходит корнями в историю, где, как мы помним, у женщин была задача заниматься хозяйством и обучение шло только в этом направлении. В большинстве случаев в технологических компаниях женщины занимают должности, обеспечивающие работу производства, но не реализующие сами задачи. Но стоит отметить, что, по моему опыту, женщины отлично справляются с ролью проектных менеджеров, аналитиков, тестировщиков», — сказала Надежда Алтухова.