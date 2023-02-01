В России началось массовое снижение зарплат программистов. Виноваты джуниоры

Российские работодатели стали предлагать существенно меньше денег ИТ-соискателям. В предложениях о работе средняя зарплата упала на 4-11% в зависимости от вакансии и опыта кандидата. Одна из причин – переизбыток начинающих специалистов, которых сотнями выпускают платформы онлайн-образования. Из-за этого всего за год число кандидатов на одну ИТ-вакансию выросло более чем в два раза.

Много денег не предложат

В России наметилась устойчивая тенденция к сокращению предлагаемых зарплат в сфере информационных технологий. Это пока не успело отразиться на уровне фактических доходов специалистов в данной отрасли, пишут «Ведомости».

Например, в январе 2023 г. средняя предлагаемая зарплата разработчика ПО начального уровня (джуниора) упала на 13% год к году до уровня 100 тыс. руб. Их более опытным коллегам (миддлы, средний уровень), компании предлагают в среднем 160 тыс. руб. Это по-прежнему очень хороший уровень потенциального ежемесячного дохода в любом российском регионе, если судить по другим профессиям, но, тем не менее, в сравнении с январем 2022 г. он упал на 11%.

Меньше всего падение предлагаемых работодателями денег затронуло самых опытных программистов (сеньоров), но и они не смогли полностью уберечься от него. За год – минус 4% от средней зарплаты – теперь она составляет в пределах 250 тыс. руб.

Джуниоры все портят

Падение предлагаемых зарпдат ИТ-специалистов – это не только следствие происходящего в России и в мире в плане экономики. Немалую долю «смуты» вносят и джуниоры – те самые начинающие ИТ-шники, которым платят меньше всего.

По информации источников издания, причина – в резко увеличившемся количестве джуниоров. Отрасль захлестнула волна новоиспеченных ИТ-специалистов, которая длится с весны 2022 г. Число кандидатов на одну вакансию за год выросло более чем вдвое.

Всему виной резко снизившийся порог входа в российскую сферу информационных технологий. У колоссального количества новых ИТ-шников нет профильного высшего образования – они перешли в эту область из совершенно других, зачастую несмежных.

Постоянный (даже постоянно растущий) приток ИТ-шников на российский рынок обеспечивают в первую очередь всевозможные платформы онлайн-образования. Среди предлагаемых ими услуг есть и так называемые «интенсивы», которые позволяют получить базовые навыки по той или иной ИТ-специальности всего за пару недель.

Как сообщал CNews, только за первое полугодие 2022 г. в российскую ИТ-отрасль перешли как минимум 100 тыс. человек, ранее не имевших ничего общего с информационными технологиями. За вторую половину года подтвержденной статистики пока нет, но едва ли эти темпы снизились.

Сокращают предложение, но платят больше

Предлагая ИТ-соискателям на этапе открытой вакансии существенно меньше денег, нежели годом ранее, работодатели, тем не менее, не обижают уже имеющихся в их штате ИТ-шников. Их фактические доходы за минувший год выросли на 9% до 97 тыс. руб. в среднем, если говорить о джуниорах, и на 11% до 158 тыс., если о миддлах.

Старшие специалисты сильно отстают от своих менее опытных коллег. Их фактические доходы за год подросли лишь на 5%, составив в среднем 211 тыс. руб.

По оценке опрошенных изданием специалистов, в нынешних российских реалиях больше нет места ажиотажному спросу на ИТ-специалистов. Если в 2021 г. один ИТ-шник получал в среднем пять-шесть «офферов» (предложений о работе), то теперь их не более двух-трех.

Рынок сокращается. Или нет

Собеседники издания полагают, что сокращение кадрового ажиотажа в ИТ-сфере повлекло за собой замедление роста зарплат в отрасли. По словам руководителя группы консультантов кадрового агентства Ancor Юлии Вербицкой, еще не так давно ИТ-шник еще на этапе обсуждения с потенциальными работодателями перехода в их штат мог вдвое увеличить свои зарплатные ожидания. Сейчас такой возможности у него больше нет.

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По данным Ancor, к декабрю 2021 г. зарплата старших разработчиков ПО варьировалась от 200 до 350 тыс. руб. за вычетом всех налогов и сборов. «Архитекторы ИТ-систем получали на руки 200-500 тыс. руб. Эксперты по администрированию (devops) – от 150 до 400 тыс. руб. И специалисты по data science и машинному обучению – от 150 до 300 тыс. руб.», – сообщила изданию Юлия Вербицкая.

По словам руководителя управления разработки «СКБ Контур» Алексея Кирпичникова в настоящее время в российской ИТ-сфере наблюдается «переход от рынка кандидата к рынку работодателя». Он сообщил CNews, что тому есть несколько причин, в том числе массовый уход иностранных компаний, которые предоставляли российским специалистам рабочие места. Это привело к выходу на рынок труда (к «высвобождению») большого количества специалистов в своей отрасли. «Также важную роль играет спад экономики в целом. Все это приводит к тому, что работодатели имеют возможность выбирать – предложение превышает спрос, а это, в свою очередь, влияет на оплату труда, – сказал CNews Алексей Кирпичников. – Но мы не фиксируем падения – скорее, видим, что остановился рост с такой интенсивностью, с какой он происходил в последние годы».

«В целом дефицит senior-специалистов в настоящее время на рынке сохраняется, но совершенно точно уже происходит сокращение найма во многих крупных компаниях, оптимизация расходов, – сообщила изданию директор по персоналу компании – разработчика ПО «Мойофис» Александра Мин. – Ведь российским компаниям также важно сохранять рентабельность и эффективность, так как инвестиции не бесконечны».

У CNews немного другие сведения касаемо спроса на ИТ-специалистов в России. К концу января 2023 г. по всей России было открыто несколько десятков тысяч ИТ-вакансий. Это на 63% больше, чем годом ранее.

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По сути, за год ситуация с открытыми ИТ-вакансиями как минимум стабилизировалась, как максимум – улучшилась. В конце апреля 2022 г. CNews писал, что всего за два месяца после начала всем известных событий их число сократилось на невероятные 56%.

На тот момент этот показатель был почти рекордным для всей российской экономики. Хуже дела обстояли лишь в кадровой отрасли и в некоммерческих организациях.

Сильнее всех тогда досталось джуниорам – они в целом не могли найти работу. У их более опытных коллег с поиском самой работы особых проблем не было, но найти должность с нужным и им уровнем зарплат они на тот период не могли.