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СУБД Digital Q.DataBase теперь можно быстро развернуть из готового Docker-образа

Компания «Диасофт» расширила возможности СУБД Digital Q.DataBase. Для всех поддерживаемых операционных систем реализована сборка Docker-образов с предустановленной СУБД. Новый формат поставки избавляет от ручной установки программных компонентов и настройки зависимостей, позволяет быстро развернуть готовую и протестированную СУБД в нужной среде. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Контейнеризация упрощает развертывание Digital Q.DataBase в различных средах и делает процесс подготовки инфраструктуры более предсказуемым. Все необходимые компоненты уже включены в образ, поэтому заказчику не требуется отдельно устанавливать дополнительные пакеты и согласовывать их использование с внутренними службами. Это особенно актуально для Linux-сред, где разные приложения могут требовать различные версии общих библиотек, что создает риск возникновения конфликтов.

Быстрое создание изолированных сред

Docker-образы дают возможность: создавать независимые экземпляры Digital Q.DataBase для разработки и функционального тестирования; за несколько действий развернуть готовую среду, подключить к ней приложение и сразу приступить к проверке его работы; одновременно запускать на одном сервере несколько экземпляров СУБД разных версий или конфигураций, чтобы сравнивать их поведение и выявлять функциональные различия.

Контейнеризация также упрощает тестирование обновлений и перехода на другие операционные системы. Например, перед миграцией с одной версии ОС на другую можно развернуть соответствующий Docker-образ Digital Q.DataBase и проверить работу СУБД в новой среде без предварительного развертывания отдельной виртуальной машины. Такой подход позволяет заранее выявить технические особенности и снизить риски при изменении инфраструктуры.

«Мы убираем ручные операции из процесса подготовки инфраструктуры. Готовый Docker-образ со всеми необходимыми компонентами делает развертывание Digital Q.DataBase более предсказуемым и удобным. Такой подход особенно важен для разработки и тестирования, где требуется быстро создавать и воспроизводить рабочие среды», – отметил Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase компании «Диасофт».

Упрощение процессов разработки и эксплуатации

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Использование готовых образов сокращает количество ручных операций при подготовке стендов и ускоряет запуск новых тестовых сред. Повторное развертывание нужной конфигурации не требует повторной установки СУБД и ее зависимостей.

Один и тот же образ можно использовать на разных этапах работы с приложением — от разработки и тестирования до промышленной эксплуатации. Docker-образы создают основу для автоматизированного развертывания Digital Q.DataBase в Kubernetes, использования в CI/CD-процессах и стандартизации поставки на всех этапах жизненного цикла приложения.

Docker-контейнер с предустановленной Digital Q.DataBase ранее был подготовлен для Ubuntu 24.04 LTS; новая функциональность расширяет этот подход на все поддерживаемые операционные системы.

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